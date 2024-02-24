高鐵優惠｜港鐵推出兩款多程短途車票　往返西九內地票價折扣高達36%

恢復全面通關後，內地與香港的交流逐漸回復正常，亦愈來愈多香港人趁節假日北上旅遊、消費，其中廣深港高鐵就是最被頻繁使用的跨境旅客運輸工具之一。

文章出處：「當代中國」網站

有見及此，港鐵在周四（25日）推出兩款多程車票，便利經常往來香港與內地的商務或通勤旅客，讓他們可以優惠車費往返香港西九龍站及一個指定的廣深港高鐵香港段短途終點站。

兩款多程車票「12306」上發售 適用10個車站

港鐵針對廣深港高鐵新推出的兩款多程車票，分別為90日乘搭20程的「20次計次票」及30日乘搭60程的「30日定期票」，均已經在「12306」平台上發售。