高鐵優惠｜港鐵推出兩款多程短途車票　往返西九內地票價折扣高達36%

恢復全面通關後，內地與香港的交流逐漸回復正常，亦愈來愈多香港人趁節假日北上旅遊、消費，其中廣深港高鐵就是最被頻繁使用的跨境旅客運輸工具之一。
文章出處：「當代中國」網站
有見及此，港鐵在周四（25日）推出兩款多程車票，便利經常往來香港與內地的商務或通勤旅客，讓他們可以優惠車費往返香港西九龍站及一個指定的廣深港高鐵香港段短途終點站。
兩款多程車票「12306」上發售 適用10個車站
港鐵針對廣深港高鐵新推出的兩款多程車票，分別為90日乘搭20程的「20次計次票」及30日乘搭60程的「30日定期票」，均已經在「12306」平台上發售。
兩款多程車票均適用於以下10個車站中的任何一個，包括福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛、東莞南、常平、東莞、廣州南及廣州東。
視乎票種、目的地、車廂等級及實際使用次數，假設以距離最遠之一的廣州東站的一等座，並以會使用所有車程次數計算，乘客可以享有相當於大約4%至36%不等的票價折扣。其中20次計次票的票價折扣最高可達約11%，30日定期票最高可達約36%。
乘搭廣深港高鐵更便宜 北上商務通勤更划算
具體來說，一般情況下西九龍站至廣州東站的一等座單程票，價格為344元（人民幣．下同）起。如果採用20次計次票，售價為6,060元，即平均每次為303元，每次便宜了41元。如果採用30日定期票，售價為13,060元，平均每次為217.8元，每次更便宜高達126.2元。
購買多程車票圖文教學：
又以香港人常去的福田站為例，一般西九龍站至福田站一等座的單程票，價格為109元起。如果採用20次計次票，售價是2,080元，平均每次為104元，每次便宜了5元。如果採用30日定期票，售價是4,444元，平均每次為74.1元，每次便宜更高達34.9元。
定期票最多同時預約10班車
如欲購買多程車票，流程非常簡單，只要在「12306」上選購合適的車票種類，隨後就可預約相關列車班次。計次票最多可以同時預約4班車，定期票則最多可同時預約10班車。
要留意一點，如果最終不去乘坐已預約的列車班次，是可以在開車前任何時間取消。但涉及福田站的多程車票，均不能使用福田「靈活行」，即無法免手續費的情況下，擁有額外3次機會，在當天改乘其他班次。
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