高鐵推上門搬運行李送到月台服務 「輕裝行」單件收費68人民幣

近日有網民發現內地高鐵新增一項「隱藏服務」，可以幫旅客搬運行李，單件行李68元人民幣（約74.2港元）起。高鐵工作人員表示，「輕裝行」於今年7月份推出，可以將旅客行李從出發地（家裡、酒店等地）搬運至月台上，也可以將旅客行李直接送至要前往的目的地，但需要提前預約。網友紛紛表示，坐高鐵再也不用親自搬行李了。
分「門到站」或「站到門」服務
綜合媒體報道，近日有網民發現高鐵推出新服務，可以幫旅客搬運行李。10月20日有媒體查詢，工作人員表示，該服務為今年7月推出的「輕裝行」服務，只須購買車票後通過「鐵路12306」APP或微信小程序預約，即可享受「門到站」或「站到門」服務。目前相關費用單件行李68元人民幣起，區分小型、中型、大型行李，攜帶重量不能超過乘車規定，並不能無限制攜帶。
19個重點車站作試點 限距車站35公里內
據了解，目前北京、上海、廣州、成都、昆明等19個重點車站已推行試點。相關服務僅限同城距離車站35公里以內，由工作人員至乘客指定位置上門收取符合託運規定的行李並搬運至出發車站，安檢通過後送至乘客乘車月台或指定站內行李服務台，或由工作人員從乘客月台或指定站內行李服務台收取行李，在約定時間內送至指定位置。上門取件預約時間為開車前48小時至4小時；車站送達指定位置服務，預約時間為列車到站前24小時至1小時。
內地乘坐高鐵時，許多人往往攜帶大包小包行李，使旅行或出勤時增加負擔，尤其對帶老人、小孩或者商務人士來說，行李更是旅行的一大問題。高鐵推出的新服務，或可以真正為不便者「解放雙手」，網民紛紛讚賞該服務，表示以後乘坐高鐵再也不用搬行李了。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章