高鐵推上門搬運行李送到月台服務 「輕裝行」單件收費68人民幣

近日有網民發現內地高鐵新增一項「隱藏服務」，可以幫旅客搬運行李，單件行李68元人民幣（約74.2港元）起。高鐵工作人員表示，「輕裝行」於今年7月份推出，可以將旅客行李從出發地（家裡、酒店等地）搬運至月台上，也可以將旅客行李直接送至要前往的目的地，但需要提前預約。網友紛紛表示，坐高鐵再也不用親自搬行李了。

分「門到站」或「站到門」服務

綜合媒體報道，近日有網民發現高鐵推出新服務，可以幫旅客搬運行李。10月20日有媒體查詢，工作人員表示，該服務為今年7月推出的「輕裝行」服務，只須購買車票後通過「鐵路12306」APP或微信小程序預約，即可享受「門到站」或「站到門」服務。目前相關費用單件行李68元人民幣起，區分小型、中型、大型行李，攜帶重量不能超過乘車規定，並不能無限制攜帶。