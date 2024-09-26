高雄狠母獨留4月大女嬰在家8天 活活餓死「發黑躺床上」

台灣高雄一名4個月大的女嬰，在中秋節前夕遭31歲單親母親獨留在家8日，最終於床上活活餓死，被警方發現時已屍身變黑發臭。(網上圖片)

台灣高雄一名4個月大的女嬰，在中秋節前夕遭31歲單親母親獨留在家8日，被警方發現時已於床上活活餓死，屍身變黑發臭。警方以涉嫌殺人罪收押女嬰母親，事件震驚全台。

據台媒報道，被捕的單親母親姓陳，無穩定工作，育有1歲半及4個月大2名女兒，但生父都是不同人。報道指，陳女生得貌美，交友複雜，無吸毒或精神病史。女嬰的生父得知陳懷孕後未多加過問，直至近日獲悉未見過幾次面的女兒已死亡，驚訝不已稱「不清楚發生何事」。檢方今早解剖遺體查明死因，陳母今在警押解下到場認屍，全程不發一語。

今押解下認屍 不發一語

陳女於9月15日中秋節前夕帶大女兒回娘家，向娘家稱將小女兒交朋友照顧，實則獨留次女在租屋處8日。本月23日，陳女只帶大女兒往托兒中心，中心保母未見到小女兒詢問狀況，陳表示「小女兒可能死了」，嚇得對方報警。警方及後發現嬰兒躺在嬰兒床已死亡多時，身軀已發黑有異味，疑多日未進食活活餓死。而陳女則因涉犯殺人罪嫌疑重大，被法院聲押禁見獲准，至於大女兒緊急由社會局協助安置。

檢察官複訊陳女，認為她犯罪嫌疑重大，至於為何將女嬰獨留租屋處，甚至超過1周不餵食導致活活餓死等情節，完全交代不清楚。檢方認為，陳女將女嬰獨留家中，明顯有殺人故意，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。

