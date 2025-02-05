高雄網紅女警派「福利」 薄紗低胸片下架 官方：休班未算違紀

台媒報道，事件主角為高雄市刑大偵查佐蔡玉貝，有「飛天小女警」之稱，因亮麗外型在網上人氣頗高。她不僅自拍講解交通規則影片，還曾接受市府邀請拍攝交通安全短片，IG粉絲人數飆破6萬人。她於大年初五上傳自拍影片，畫面中穿著低胸露乳溝的一件式酒紅色薄紗，不時露出眨眼、手指嘟著臉頰的可愛表情，影片還打上「初五開工嗎？！（誤）」的字幕，下方還有「偷放小福利」5字及害羞表情貼，引發熱議。

同事批利用警察身分博流量

據悉，有長官得知後關切，目前影片已下架，但後續蔡又發文寫下：「我想更自由自在一點」、「下了班還應該繼續維持警察形象嗎」，疑為吐露心聲。有民眾認為「觀感不佳」，亦有其他警員批評利用警察身分博眼球和流量，但有網民覺得「下班就是自己的時間」，各方看法不一。

高市刑大表示，經查該時段為蔡休假時間，且未有穿著警察制服或標識，未影響勤務紀律，上傳此影片行為雖是放假時間休閒活動，為避免引起瀏覽者過度遐想，致引發負面留言，已主動下架，防止對警方聲譽造成不當影響，並鼓勵同仁在勤務之餘積極參與正當的休閒活動。