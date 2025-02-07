高雄連環殺人魔 73歲翁涉殘殺3老婦 剝皮分屍棄河

台灣高雄驚爆連環殺人分屍案！一名71歲趙姓老婦疑遭73歲男友人殘忍殺害並「碎屍」，分屍丟棄河中。警方還在屍塊旁邊發現了數張人皮，案件殘忍程度震驚全台。 疑犯家中有三組不同人血跡 大嫂也遇害 及後警方在調查過程中發現疑犯家中有三組不同女子的血跡，推測有其他人遇害，涉及另一名於上月17日失蹤的75歲張姓婦人，她進入疑犯住所後再未外出，另疑犯的75歲大嫂亦已失蹤兩個月。高雄市警察局經鑑識中心比對3組女性血跡DNA，確定她們身份。

警方指，疑犯均針對年長女性，邀到家中後行凶，犯案動機為何，與3名婦人交往關係，是否有金錢往來都待釐清。

綜合台媒報道，被首先發現受害的71歲趙姓老婦於周日（2日）下午揸電車出門，前往萬年縣公園附近的明潭路，將友人張姓老翁（73歲）送回位於前鎮區台鋁14巷的住處，此後失蹤，據報二人於公園相識。 老婦兒子發現母親當晚未歸，手機無法接通，擔心發生意外，警方接獲報案後立即展開調查，調取沿路閉路電視，發現趙婦電單車出現在張翁家樓下，隨即上門詢問，張翁辯稱趙婦僅在他家呆了半小時即離開，但監視器畫面卻顯示婦人未曾踏出屋外，讓警方對其供詞存疑。

專案小組透過調查發現，張翁在周一（3日）清晨6點到10點期間，多次踩單車外出及攜帶不明物品外出丟棄，疑將趙婦殺害後剝皮分屍，將其屍塊以帆布袋分裝12袋丟棄前鎮運河。警方在打撈屍塊還驚見數張人皮，經比對屍塊DNA，確認是趙姓老婦的部分遺體，目前僅尋獲腳掌、內臟及部分軀幹，其餘屍塊尚未完全找回。警方進入屋內勘查後，赫然發現多處血跡噴濺痕跡，強烈懷疑婦人已遭殺害並分屍，各項證據確鑿，以殺人、棄屍等罪名將張翁移交至高雄檢方，調查過程中更發現有三組不同女子的血跡，推測有其他人遇害。

據了解，張翁除了涉嫌殺害趙姓婦人，亦以同手法帶張姓婦人進他住處，涉嫌殺害後裝袋棄屍。第3名死者身分確定為張翁的黃姓大嫂，去年12月15日家屬就已通報失蹤，但遺體仍下落不明。 性侵搶劫判「無期徒刑」獲特赦 報道稱，張翁早年間曾因性侵、搶劫等罪被判無期徒刑，後經特赦並在10多年前假釋出獄。

