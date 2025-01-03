高雄野生獼猴誤闖動物園「地盤」 遭黑猩猩圍毆不治(有片慎入)

在台灣高雄，周三(1日)有民眾目擊一隻野生台灣獼猴誤闖壽山動物園的黑猩猩園區，遭3隻黑猩猩圍毆攻擊致死。 發出淒厲尖叫 有台灣網民在社交平台發布影片，可見壽山動物園內的3隻黑猩猩圍著1隻誤闖的獼猴不斷捶打攻擊，模樣十分生氣，被毆打的獼猴發出淒厲尖叫。過程中猩猩還抓住獼猴尾巴狂甩，像抹布一樣往地上摔打。該網民說，才剛被台灣獼猴襲擊想奪走袋子，沒想到下一秒就看到這個。

高雄市觀光局表示，周三上午9時30分左右，1隻野生台灣獼猴誤闖黑猩猩園區，因黑猩猩具有領域性及群體打獵的天性本能，故這隻獼猴遭群體攻擊死亡。園區保育員當下立刻將黑猩猩以食物引誘收入內舍，並將獼猴屍體帶走，經人員檢視園區無異狀後，將黑猩猩重新放展，並投餵食物安撫，後續觀察猩猩並無激烈暴躁行為。

動物園：本能防衛行為 園方解釋，黑猩猩有強烈的領域性及群體打獵的本能反應，再加上牠們家族性團結氛圍較強、社會性較好，當發現有外來物入侵，害怕對家族造成威脅，就會想辦法移除、發動攻擊。目前園方正在檢視及釐清獼猴是如何闖進黑猩猩展區，初步推測是獼猴從樹上或是欄杆上掉下去，屬例外現象，因為獼猴通常都是群體行動。園方也承諾，未來會持續檢討改善，增加防範機制以及園區巡邏。