魏鳳和重申台獨無好下場：解放軍不惜一戰「打到底」

中國國務委員兼國防部長魏鳳和，今日在新加坡「香格里拉對話會」發表《中國對地區秩序的願景》主題演講，重申台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，「祖國統一是絕對要實現的」，如果有人膽敢將台灣從中國分裂出去，「中國軍隊一定會不惜一戰，不惜代價，一定會打到底，這是中國不二的選擇」。

魏鳳和強調，中國仍然就兩岸和平統一繼續做最大的、最真誠的努力，「台灣問題因民族弱亂和內戰而產生，必將隨著中華民族偉大復興而解決」，搞「台獨」分裂絕對沒有好下場，「搞『台獨』，死路一條，妄想！挾洋自重，不會得逞，休想！」

中方促美方勿攻擊抹黑遏制打壓中國

魏鳳和又就中美關係表示，「中方立場很明確：要對話，相互尊重；要相處，和平共處；要合作，互利共贏；要對抗，奉陪到底」，要求美方不要攻擊抹黑、遏制打壓中國，亦不要干涉中國內政、不要損害中國利益，「只有這樣，中美關係才能搞好」，如果美方執意將中國當作威脅、對手甚至敵人，將犯歷史性戰略性錯誤。至於南海問題，魏鳳和重申，「南海的航行自由從來沒有出現過問題」，呼籲域內國家「必須共同警惕和防止域外國家插手攪局、搞亂南海」。

魏鳳和：國慶70閱兵展示核武已列裝

魏鳳和同時指出，中國的核部隊已建立了五十多年，期間中國的核武發展有很大進步，而中國的核政策一貫是「自衛防禦」，不首先使用核武，「發展核武器的根本目的是為了消滅核武器」，且不搞軍備競賽，「中方是適度的、適當的，走中國特色的核力量發展道路」。至於中國核武已發展到甚麼程度，魏鳳和表示，「(國慶)70周年閱兵展示的新型武器裝備，中國軍隊都有，都已裝備了部隊」。

2019年國慶閱兵上展示的核武，包括射程覆蓋美國的東風41洲際核導彈、東風5B洲際核導彈、東風31AG洲際核導彈、東風26核常兼備導彈等。

魏鳳和：若有人膽敢來犯 中國軍隊必堅決反擊

魏鳳和還表示，今年是解放軍建軍95周年，解放軍是從炮火硝煙中走來，與各種強大對手較量過，取得一個又一個勝利，「我們不惹事、也絕不怕事，我們不欺負別人，但也絕不允許別人欺負我們。如果有人膽敢來犯，中國軍隊必將果斷亮劍，堅決反擊，戰而勝之」。