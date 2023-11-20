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中國
2023-11-20 12:10:00

魯迅長孫周令飛︰9成刷視頻，1成時間睇書　抖音擁11萬粉絲！

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魯迅長孫周令飛︰9成刷視頻，1成時間睇書　抖音擁11萬粉絲！

魯迅長孫周令飛︰9成刷視頻，1成時間睇書　抖音擁11萬粉絲！

中國近代作家魯迅長孫周令飛，近日出席活動時被問到平時會不會看短影音，他表示自己「90%時間刷屏，10%時間看書」，此話一出迅速引發網友熱議。

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魯迅長孫︰AI人工智能太厲害了

據《北青網》等陸媒報導，第11屆「茅盾文學獎」17日在大陸浙江烏鎮開幕。該獎項是1981年根據作家茅盾臨終遺囑設立的，為大陸當時首個文學獎項，也是最高榮譽的文學獎項，用以表彰和鼓勵優秀長篇小說創作。周令飛在「茅盾文學周」啟動儀式上致詞提到，茅盾與魯迅對中國大陸文學的影響至今仍在延續，他們作品與精神，激勵著大家繼續前進。

周令飛在傳承魯迅精神的同時，也緊跟時代潮流。AI人工智能寫作近來成為文學界的熱門話題。有記者向周令飛提問對於AI寫作的看法。他表示，「機器人寫作，是沒辦法的事兒了，它太厲害了，我覺得機器人寫作能夠幫助我們做很多事，其實這也挺好的，能幫我們思考、幫我們搜集資料」。但他也提到，「如果AI告訴我們的，是假的怎麼辦？萬一很多資料是假的，那寫出來誤導了大家，這個是最要命的」。

網民︰魯迅在這個時代也得看小視頻

魯迅長孫周令飛被問到平時會不會看短影音（大陸稱短視頻），他坦言，「我現在是90%的時間刷屏，10%的時間用來看書」。當記者問到平時愛看什麼內容時，他笑著說，「不告訴你們，這是我的秘密」。他最後補充說，希望短影音的創作者要用心創作，「千萬不要製作一些垃圾，不要去搞虛頭巴腦的東西，假的東西，這些是害人的」。

周令飛的發言迅速引起熱議，「魯迅孫子自稱90%刷視頻10%看書」的關鍵詞條在微博閱讀量更累積達1.9億。網友紛紛留言表示，「投筆從網」、「太真實…」、「起碼還看10%的書」、「魯迅：別說是我孫子」、「魯迅在這個時代也得看小視頻」。據悉，周令飛在抖音上的粉絲人數已達到11.2萬人，截至目前已發布75部作品。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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