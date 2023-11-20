魯迅長孫周令飛︰9成刷視頻，1成時間睇書　抖音擁11萬粉絲！

魯迅長孫︰AI人工智能太厲害了

據《北青網》等陸媒報導，第11屆「茅盾文學獎」17日在大陸浙江烏鎮開幕。該獎項是1981年根據作家茅盾臨終遺囑設立的，為大陸當時首個文學獎項，也是最高榮譽的文學獎項，用以表彰和鼓勵優秀長篇小說創作。周令飛在「茅盾文學周」啟動儀式上致詞提到，茅盾與魯迅對中國大陸文學的影響至今仍在延續，他們作品與精神，激勵著大家繼續前進。

周令飛在傳承魯迅精神的同時，也緊跟時代潮流。AI人工智能寫作近來成為文學界的熱門話題。有記者向周令飛提問對於AI寫作的看法。他表示，「機器人寫作，是沒辦法的事兒了，它太厲害了，我覺得機器人寫作能夠幫助我們做很多事，其實這也挺好的，能幫我們思考、幫我們搜集資料」。但他也提到，「如果AI告訴我們的，是假的怎麼辦？萬一很多資料是假的，那寫出來誤導了大家，這個是最要命的」。