麵包配料表得「保密」兩字 營養成份全列「？」 事主：食物敏感點算？

歐陽女士初時以為眼花，又以為是印刷錯誤，聯絡該店客服，對方竟回應稱，「現在是試吃階段，配方暫時保密」。

真．秘製麵包？湖南長沙一名姓歐陽女子昨日在社交平台透露，在網上一間麵包店花140多元(人民幣，下同)購買了一箱預先包裝麵包，平均每個12元左右，其中兩個麵包是贈送的新產品，但包裝背面的營養成份表竟全是問號，配料一欄更只得「保密」兩個字，包裝正面則寫著「非賣品」。

歐陽女士質疑這種做法是否符合規定，「因為無論是不是贈品，我要到肚子裡，這個配料表要確實告訴我，萬一有過敏、或者各種情況，這是不安全的。我可能不會再回購」。歐陽女士又表示，曾致電12345政府便民熱線查詢，工作人員表示最好不要食用。

網民：你以為你是雲南白藥？

微博網民紛紛表示大開眼界，稱「就算是贈品，食品包裝可以做成這樣子的嗎？那這跟給消費者送個三無產品有啥區別呢」、「如果發生食品過敏造成用戶生病或者死亡，這企業是不打算幹了嗎？」、「你一個非賣品麵包，就可以不寫配料和營養成分表，你以為你是『雲南白藥』(註：雲南白藥配方被列為國家機密)呢？」。

還有不少網民支持事主向食品監管局投訴，認為「已經違反食品安全法了，可以狠狠罰一波」。