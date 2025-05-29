麻辣燙碗底寫上「你像豬一樣能吃」令食客不滿 連鎖店道歉

雲南省昆明市一名網友近日在網路曝光，她與男友在知名連鎖小吃「曹氏鴨脖」吃麻辣燙，碗底卻赫然寫著「你像豬一樣能吃」，讓她感到被羞辱，事發後「曹氏鴨脖」致歉，表示將重新檢討印在碗底的「幽默文案」。

食客︰一點都不好笑

《上游新聞》報道，這名發文女子薯薯表示，當時她與男友在昆明市一家曹氏鴨脖吃麻辣燙，看到碗邊寫著「碗底有驚喜」，特地將碗中的湯倒掉，想一探究竟，豈料卻讓她傻眼，「我和男友吃到一半，發現碗底的字都一樣，寫著『你像豬一樣能吃』，這句話真的讓人不適。我本來以為會是鼓勵不浪費的標語，結果完全相反，一點都不好笑，只覺得不被尊重。」