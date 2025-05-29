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中國
2025-05-29 13:45:00

麻辣燙碗底寫上「你像豬一樣能吃」令食客不滿 連鎖店道歉

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麻辣燙碗底寫上「你像豬一樣能吃」令食客不滿 連鎖店道歉。（《網易》）

麻辣燙碗底寫上「你像豬一樣能吃」令食客不滿 連鎖店道歉。（《網易》）

雲南省昆明市一名網友近日在網路曝光，她與男友在知名連鎖小吃「曹氏鴨脖」吃麻辣燙，碗底卻赫然寫著「你像豬一樣能吃」，讓她感到被羞辱，事發後「曹氏鴨脖」致歉，表示將重新檢討印在碗底的「幽默文案」。

食客︰一點都不好笑

《上游新聞》報道，這名發文女子薯薯表示，當時她與男友在昆明市一家曹氏鴨脖吃麻辣燙，看到碗邊寫著「碗底有驚喜」，特地將碗中的湯倒掉，想一探究竟，豈料卻讓她傻眼，「我和男友吃到一半，發現碗底的字都一樣，寫著『你像豬一樣能吃』，這句話真的讓人不適。我本來以為會是鼓勵不浪費的標語，結果完全相反，一點都不好笑，只覺得不被尊重。」

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麻辣燙連鎖店的碗底還有「領汽水一百瓶」等字句。 麻辣燙連鎖店的碗底還有「從送閨密麵10碗」等字句。

負責人解釋稱沒有侮辱意思

事發後她表示，今後不會再去曹氏鴨脖用餐，也呼籲食店尊重顧客感受。對於引發爭議，該店曾姓負責人說，碗是她去年11月自行訂製的，本意是希望增添用餐趣味，「覺得挺有趣才特別訂購的，這批碗裡還有其他標語，比如『吃完了棒棒噠』、『免單』、『返現兩元』等。完全沒有侮辱意思，就是開玩笑而已。」

曹氏鴨脖總公司指出，目前所有餐具皆由門市自行採購，「這類標語並非我們統一安排，屬於自發行銷行為。我們會進一步了解情況，指導門店未來避免使用容易引發誤會的語句。」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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