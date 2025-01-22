黃仁勳北京試玩華為三摺機讚「unbelievable」　網民：演技太浮誇(有片)

輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳離開台灣後，前往出席該公司的北京分部的員工答謝迎春會。會中有人向他展示了華為最新推出的Mate X3三摺疊手機，黃仁勳對手機讚不絕口，七情上臉多次以「不可思議（incredible）」、「難以置信（unbelievable）」、「好棒啊」等詞彙形容。但卻有許多內地網民看了後認為，黃仁勳的反應是演的，「多少給點面子」、「演技太浮誇」。

從微博流傳影片中可見，黃仁勳親自試玩後七情上臉表示「不可思議（incredible）」、「難以置信（unbelievable）」、「好棒啊」、「很好用」，「我很喜歡讀書，沒想到這款手機豐富的摺疊形態還能適應不同的閱讀場景。」他還指出：「這款手機的螢幕好大，拿來看電影似乎挺不錯的」，黃仁勳更將華為Mate X3與一般手機進行比較，甚至用中文說出：「厚度差不多嘛。」，他又於手機上簽名。

「身為科技大佬，居然來北京才看到？」

然而許多內地網民看了影片後，認為黃仁勳的反應是演的，「多少給點面子」、「演技太浮誇」、「不愧是奥斯卡最佳男演員」、「所以能成就英偉達（輝達），演技、配合度完美」、「身為科技大佬，居然來北京才能看到三折疊華為Mate XT？」。

華為Mate X3是全球首款商用三摺疊設計手機，其柔性螢幕與創新的「天工鉸鏈系統」，可實現內外彎折雙軌聯動，完全展開後呈現10.2吋超大螢幕。不過這樣的設計在市場上也有正反兩面的評價，其高昂售價讓許多消費者望而卻步，攜帶時也不如普通手機方便。有網民嘲笑：「看起來像是為了折疊而折疊，實際上功能還是那些功能，根本不需要這麼複雜。」