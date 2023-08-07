黃河大橋通車僅半年護欄倒塌　官方稱被風吹 網民：好大妖風

網民：盧溝橋已經822年，哪根欄杆倒了？

網上流傳影片顯示，該座黃河大橋上，一側護欄已經倒在橋面並摔得稀碎，目測這段倒塌的護欄有200米左右，據悉護欄是由花崗岩製成，並雕刻有精緻的花紋，造價不菲，碎成這樣讓人十分心疼。據公開資料顯示，這座橋的全稱為「307國道吳堡黃河大橋」，造價1.77億人民幣，全長2.639公里，連接山西陝西兩省。2019年11月30日完工，2022年8月9日交工驗收，2023年1月20日上午9點正式通車，迄今不過半年多。吳堡縣官方聲明裡稱，8月4日下午，吳堡縣出現雷雨大風天氣，局部地區大風伴有短時強降水，位於縣城以西，連接晉陝大峽谷的黃河大橋部分護欄被大風吹倒。此前吳堡縣氣象台曾發布雷雨大風黃色預警信號，稱陣風可達7級或以上並伴有雷電。相關消息引起網路熱議，網友紛紛調侃「欄杆全倒了，哎喲好大妖風！」「究竟是老天刮了七級風，還是當地刮的不正風？」「盧溝橋建成到現在822年了，哪根欄杆倒了？」「知足吧，最起碼大橋還好端端得給那立着！」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章