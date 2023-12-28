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中國
2023-12-28 15:48:00

黑天鵝BB冰封湖面瀕死　獲好心漢救出一家團聚(有片)

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黑天鵝BB冰封湖面瀕死，獲好心漢救出令一家團聚。(微博)

黑天鵝BB冰封湖面瀕死，獲好心漢救出令一家團聚。(微博)

北京著名景點圓明園遺址公園裡，早前有一對黑天鵝夫婦帶子女出門，結果其中至少2隻天鵝BB不幸被冰封的湖面黏著動彈不得，黑天鵝夫婦擔心卻又無從入手，只能陪在牠們身邊，而其他天鵝BB亦伴著父母在湖面等待。隨著時間過去，眼見天鵝BB難抵寒冷氣溫，一名途人發現牠們的困境，立刻解救天鵝BB，黑天鵝夫婦眼看孩子平安獲救，不斷對救命恩人點頭，似乎在鞠躬答謝，舉動令不少網民感到驚奇。

綜合報道，北京圓明園有民眾發現一對黑天鵝夫婦停在湖面，細看下才得知其中兩隻天鵝BB肚腩向天，背部羽毛疑似被冰封湖面黐著，無法自行脫困，黑天鵝夫婦既擔心又無計可施，一名觀光男子見狀立刻上前幫忙，天鵝夫婦似乎是知道這個人類是來幫忙，完全沒有想要驅趕他。

兩名觀光男子見狀立刻上前幫忙，天鵝夫婦似乎是知道他們是來幫忙，完全沒有想要驅趕。(微博) 最後男子成功救出被卡住的天鵝BB，連同在湖冰面上的其他天鵝BB，一併移至湖邊乾草堆。(微博) 男子不忙幫細心為BB們抺乾羽毛。(微博) 男子離開時，天鵝夫婦竟對救命恩人點頭，就像是鞠躬致謝。(微博)

網民：萬物皆有靈

最後男子成功救出被卡住的天鵝BB，連同在湖冰面上的其他天鵝BB，一併移至湖邊乾草堆，還不忙幫細心為BB們抺乾羽毛，天鵝夫婦亦趕緊與BB們團聚，男子離開時，天鵝夫婦竟對救命恩人點頭，就像是鞠躬致謝，這個舉動令不少網民嘖嘖稱奇，有人留言：「天鵝鞠躬真的是好有靈性」、「萬物皆有靈」，亦有人認為：「野生天鵝不輕易給人碰小孩，牠們願意給人碰代表牠們知道這人真的是來幫忙的」。

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