黑天鵝BB冰封湖面瀕死　獲好心漢救出一家團聚(有片)

北京著名景點圓明園遺址公園裡，早前有一對黑天鵝夫婦帶子女出門，結果其中至少2隻天鵝BB不幸被冰封的湖面黏著動彈不得，黑天鵝夫婦擔心卻又無從入手，只能陪在牠們身邊，而其他天鵝BB亦伴著父母在湖面等待。隨著時間過去，眼見天鵝BB難抵寒冷氣溫，一名途人發現牠們的困境，立刻解救天鵝BB，黑天鵝夫婦眼看孩子平安獲救，不斷對救命恩人點頭，似乎在鞠躬答謝，舉動令不少網民感到驚奇。

綜合報道，北京圓明園有民眾發現一對黑天鵝夫婦停在湖面，細看下才得知其中兩隻天鵝BB肚腩向天，背部羽毛疑似被冰封湖面黐著，無法自行脫困，黑天鵝夫婦既擔心又無計可施，一名觀光男子見狀立刻上前幫忙，天鵝夫婦似乎是知道這個人類是來幫忙，完全沒有想要驅趕他。