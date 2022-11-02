黑客入侵網課瘋狂辱罵破壞 河南中學老師疑被活活氣死

河南鄭州新鄭市一名46歲姓劉中學女教師上月28日晚上網課後失去聯絡，兩日後被發現猝死家中，死因疑為心肌梗塞。劉老師的大女兒翻查母親的手機後發現，母親上月初開始直至最後一堂網課，不斷遭受入侵網課的不明人士施以言語侮辱等網絡暴力，並遭對方以共享屏幕等擾亂網課，最後母親激動落淚，著學生自修後失蹤，疑被活活氣死。
警方正調查事件 政府指黑客問題無法杜絕
內地「上游新聞」報道，新鄭市公安、教育等部門已成立專班處理此事，暫無法確定劉老師的猝死與黑客網暴有關，但即使兩者之間沒有關聯，黑客潛入網絡直播間網暴的行為涉嫌刑事犯罪，警方正鎖定相關疑犯。專班負責人提到，劉老師所在的新鄭市第三中學有多名老師的網課都遭到黑客網絡暴力，但當地教育系統無法從技術上杜絕問題，只能向上匯報，「以後上網課怎麼杜絕黑客攻擊，還在想辦法」。
學生指有人分享網課直播碼致黑客搗亂
報道又指，死者家屬提供的網課短片和圖片顯示，劉老師主持網課期間，網絡直播間突然出現刺耳音樂聲，然後有聲音說：「XX媽，XX老師，你最好給低調點。」隨後畫面出現字幕：「你瞅啥？我是夢淚，都給我低調點。小卡拉米們想加入XX瞎玩廢的加我。你在X叫甚麼你在X叫甚麼，小卡拉米想知道誰分享的」。劉老師曾詢問學生「是誰在這樣弄」，有學生回答可能是「外面的人」，通過分享直播碼進入網課。
死者女兒：一定要找出破壞網課害死人的人
劉老師的大女兒在個人微博透露，「鄭州警方和網監，鄭州教育局已經引起高度重視了，國家教育部也已經開始關注這件事」，強調「一定把那些人找出來，讓害死人的『夢淚』消失」。
大女兒又表示，自己和妹妹在外地上大學，父親在外地工作，「媽媽一直沒和家裡人說……我真的不知道自己的媽媽經歷了這麼多痛苦」，雖然父親曾看見母親被網暴後，傷心得強行關掉直播間，但「我們都忽視了對她情緒的關照。我也十分痛恨自己沒能早點敏銳發現媽媽情緒的異常」，直到上月28日晚的網課，黑客擾亂手段變本加厲，「在結束課堂後，學生們都說她(母親)『生氣了』『失蹤了』，可是沒有人真正知道媽媽『失蹤』的那段時間裡到底發生了甚麼」。
死者女兒：老師這份職業應當被學生尊重
大女兒直言，「我不知道我媽媽的死能不能帶給這幾位兇手人渣一絲絲愧疚和歉意，不知道我媽媽的死能不能讓大家重新認識到老師這份職業是應當被學生尊重的，老師不該承受學生憑空的辱罵和侮辱」，相信法律會「給我們一個交代，給媽媽一個交代」，同時希望網課平台的監管體系「該反思改正一下了」。