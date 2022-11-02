黑客入侵網課瘋狂辱罵破壞 河南中學老師疑被活活氣死

河南鄭州新鄭市一名46歲姓劉中學女教師上月28日晚上網課後失去聯絡，兩日後被發現猝死家中，死因疑為心肌梗塞。劉老師的大女兒翻查母親的手機後發現，母親上月初開始直至最後一堂網課，不斷遭受入侵網課的不明人士施以言語侮辱等網絡暴力，並遭對方以共享屏幕等擾亂網課，最後母親激動落淚，著學生自修後失蹤，疑被活活氣死。 警方正調查事件 政府指黑客問題無法杜絕 內地「上游新聞」報道，新鄭市公安、教育等部門已成立專班處理此事，暫無法確定劉老師的猝死與黑客網暴有關，但即使兩者之間沒有關聯，黑客潛入網絡直播間網暴的行為涉嫌刑事犯罪，警方正鎖定相關疑犯。專班負責人提到，劉老師所在的新鄭市第三中學有多名老師的網課都遭到黑客網絡暴力，但當地教育系統無法從技術上杜絕問題，只能向上匯報，「以後上網課怎麼杜絕黑客攻擊，還在想辦法」。

學生指有人分享網課直播碼致黑客搗亂 報道又指，死者家屬提供的網課短片和圖片顯示，劉老師主持網課期間，網絡直播間突然出現刺耳音樂聲，然後有聲音說：「XX媽，XX老師，你最好給低調點。」隨後畫面出現字幕：「你瞅啥？我是夢淚，都給我低調點。小卡拉米們想加入XX瞎玩廢的加我。你在X叫甚麼你在X叫甚麼，小卡拉米想知道誰分享的」。劉老師曾詢問學生「是誰在這樣弄」，有學生回答可能是「外面的人」，通過分享直播碼進入網課。 死者女兒：一定要找出破壞網課害死人的人 劉老師的大女兒在個人微博透露，「鄭州警方和網監，鄭州教育局已經引起高度重視了，國家教育部也已經開始關注這件事」，強調「一定把那些人找出來，讓害死人的『夢淚』消失」。