黑社會等162項罪名成立 周焯華入獄18年

綽號「洗米華」的澳門太陽城集團創辦人周焯華，涉嫌在2013年3月至2021年3月間利用6間博企娛樂場「賭底面」，賭資多達八千多億元，從中賺取不正當利益最少215億元，導致澳門政府少收博彩稅82.6億元。周焯華被控創立黑社會、不法經營賭博、詐騙及洗黑錢等289項罪名，澳門初級法院昨判162項罪名成立，監禁18年，並須與同案其中6名被告向澳門政府賠償65.2億多元，以及向美高梅、永利、威尼斯、銀河及澳娛共5間博企賠償1.7億至7.7億不等，合共約86億元。
周焯華昨早從路環監獄押送到法院聽取判決。法院宣判，周焯華觸犯《有組織犯罪法》當中「不法經營博彩、彩票或互相博彩及聯群的不法賭博」，以及「發起或創立黑社會」、「執行黑社會任何級別的領導或指揮職務，尤其是使用此等職務的暗語、暗號或代號」，1項「黑社會的罪」罪成，判囚12年。另外，229項「許可地方內不法經營賭博罪」中，126項因刑事追溯時效屆滿而消滅，103項罪成，每項判囚1年6個月；54項「詐騙罪」(相當巨額)罪成，每項判囚5年；3項「詐騙罪」(相當巨額)罪成，每項判囚3年；1項「不法經濟賭博罪」罪成，判囚2年6個月。各罪並罰，合共判囚18年。
法官表示，警方於周焯華辦公室內找到多份資料，有效引證周焯華對「賭底面」知情，包括太陽城教學文件將「賭底面」稱作「營運」，合理推測太陽城以「營運」為代號掩飾「賭底面」；而太陽城多名會計兼任張志堅(同案被告)「賭底面」公司的會計，可見他們獲得上司同意及安排，足以證明周焯華與張志堅合作從事「賭底面」的犯罪事實。
至於加重清洗黑錢罪，因周焯華等被告透過迂迴方式移轉不法利益，鑑於這項控罪源於電投(即電腦或電話投注)、網投及賭底面活動，刑罰上限均不超過3年，因而不足以入罪。
妻兒到場旁聽 律師建議上訴
澳門傳媒報道，周焯華妻子陳慧玲(Heidi)及兒子周柏豪均有到法院旁聽宣判，據報周焯華在庭上不時望向旁聽席；Heidi及周柏豪等親友離開時，僅回應傳媒「多謝關心」。周焯華代表律師之一李奕豪則表示，暫未與當事人接觸，但會建議上訴，認為檢方在「賭底面」及電投等方面都不夠證據，不構成詐騙。
周焯華情婦Mandy Lieu現況亦備受關注，有傳Mandy 在英國與4名子女同住。另有傳周焯華被捕後，Heidi與Mandy Lieu陸續放售或抵押香港物業，可能是「籌錢救夫」。
周焯華因涉嫌在中國境內違法開設賭場，2021年11月被浙江溫州市人民檢察院批准逮捕。澳門司警旋即拘捕周焯華等多名涉案人士，但稱是自主搜集情報辦案，未獲悉內地相關案件資料，且未正面回應會否將周焯華移交溫州當局。當時有法學專家分析，周焯華在澳門罪成服刑後，仍會遭內地通緝，追究刑事責任。