黑社會等162項罪名成立 周焯華入獄18年

綽號「洗米華」的澳門太陽城集團創辦人周焯華，涉嫌在2013年3月至2021年3月間利用6間博企娛樂場「賭底面」，賭資多達八千多億元，從中賺取不正當利益最少215億元，導致澳門政府少收博彩稅82.6億元。周焯華被控創立黑社會、不法經營賭博、詐騙及洗黑錢等289項罪名，澳門初級法院昨判162項罪名成立，監禁18年，並須與同案其中6名被告向澳門政府賠償65.2億多元，以及向美高梅、永利、威尼斯、銀河及澳娛共5間博企賠償1.7億至7.7億不等，合共約86億元。

周焯華昨早從路環監獄押送到法院聽取判決。法院宣判，周焯華觸犯《有組織犯罪法》當中「不法經營博彩、彩票或互相博彩及聯群的不法賭博」，以及「發起或創立黑社會」、「執行黑社會任何級別的領導或指揮職務，尤其是使用此等職務的暗語、暗號或代號」，1項「黑社會的罪」罪成，判囚12年。另外，229項「許可地方內不法經營賭博罪」中，126項因刑事追溯時效屆滿而消滅，103項罪成，每項判囚1年6個月；54項「詐騙罪」(相當巨額)罪成，每項判囚5年；3項「詐騙罪」(相當巨額)罪成，每項判囚3年；1項「不法經濟賭博罪」罪成，判囚2年6個月。各罪並罰，合共判囚18年。

法官表示，警方於周焯華辦公室內找到多份資料，有效引證周焯華對「賭底面」知情，包括太陽城教學文件將「賭底面」稱作「營運」，合理推測太陽城以「營運」為代號掩飾「賭底面」；而太陽城多名會計兼任張志堅(同案被告)「賭底面」公司的會計，可見他們獲得上司同意及安排，足以證明周焯華與張志堅合作從事「賭底面」的犯罪事實。

至於加重清洗黑錢罪，因周焯華等被告透過迂迴方式移轉不法利益，鑑於這項控罪源於電投(即電腦或電話投注)、網投及賭底面活動，刑罰上限均不超過3年，因而不足以入罪。