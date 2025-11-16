黑神話與原神帶動國產電子遊戲　輸出文化軟實力風靡海外

事實上，從遊戲研發到全球發行，國產電子遊戲正在朝著精品化方向前進，尤其是將中國文化要素深度融入玩法、敘事和藝術風格中，重塑遊戲體驗。 代表作黑神話、原神 以中國文化打造傑作 以《黑神話：悟空》為例，其基於中國四大名著之一《西遊記》的世界觀、背景去設計主線、支線劇情，在努力還原小說的同時，也在產品開發與設計過程中加入眾多中國傳統文化元素。 《黑神話：悟空》將中國文化從刻板印象轉向更細膩、真實的表達，國產遊戲開發者透過創新的⽂化敘事，將神話、歷史與現代技術相融合，重塑中國⽂化在全球遊戲舞台上的形象。 米哈遊開發的手機遊戲《原神》亦是一例。2020年，橫空出世的國產電子遊戲《原神》，打破美日兩國在遊戲行業的壟斷地位，短短2年間風靡全球。在2022年底，《原神》移動端以近1.9億美元的收入，位列全球遊戲收入榜單第2名。

ADVERTISEMENT