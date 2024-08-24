黑神話：悟空｜內地電競酒店一房難求　遊戲設備爆賣缺貨

中國3A遊戲大作《黑神話：悟空》自8月20日上線後火爆全球，成為近期的現象級大作。遊戲帶動內地電競酒店房間售罄，電腦設備熱銷。

根據內媒《澎湃新聞》，《黑神話：悟空》上線首日，玩家們紛紛「請假」搶先體驗。內地各地網吧、電競酒店等場所客流激增，工作人員「緊急」下載遊戲迎接「天命人」（遊戲中猴子主角的名字）。

提前上線相關團購套餐

報道指，以上海為例，美團數據顯示，《黑神話：悟空》近3天相關搜索量環比增長超15倍，不少主機遊戲廳、網吧提前上線相關團購套餐，相關訂單量環比增長2倍，20至35歲消費者佔比超7成。