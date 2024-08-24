黑神話：悟空｜內地電競酒店一房難求　遊戲設備爆賣缺貨

中國3A遊戲大作《黑神話：悟空》自8月20日上線後火爆全球，成為近期的現象級大作。遊戲帶動內地電競酒店房間售罄，電腦設備熱銷。
根據內媒《澎湃新聞》，《黑神話：悟空》上線首日，玩家們紛紛「請假」搶先體驗。內地各地網吧、電競酒店等場所客流激增，工作人員「緊急」下載遊戲迎接「天命人」（遊戲中猴子主角的名字）。
提前上線相關團購套餐
報道指，以上海為例，美團數據顯示，《黑神話：悟空》近3天相關搜索量環比增長超15倍，不少主機遊戲廳、網吧提前上線相關團購套餐，相關訂單量環比增長2倍，20至35歲消費者佔比超7成。
據了解，遊戲上線首日，愛電競酒店不少多人房迅速滿房，40%以上的玩家衝着《黑神話：悟空》而來。近兩日，酒店預訂量明顯提升，多個分店房間被提前預訂一空。酒店也順勢推出活動，會員只要完成遊戲通關，即有機會贏取當日房費報銷、高端電競鍵盤、滑鼠墊等獎品。
75%的預訂者為男性
攜程數據顯示，截至8月20日19時，當晚電競房搜索熱度較前一日增長40%。暑期電競酒店的粉絲中，近7成用戶為「90後」和「00後」，75%的預訂者為男性。
《新民晚報》指出，《黑神話：悟空》目前在遊戲市場熱度空前高漲，作為體驗該遊戲主要設備的PC電腦和PS5遊戲機熱賣到等補貨。有電腦銷售商家表示，從CPU晶片到顯卡，不少玩家為了得到更好的遊戲體驗，開始對電腦進行升級：「此前4080和4090系高端顯卡很少有人購買，但最近每天都有諮詢下單」。
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