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中國
2024-08-24 14:45:06

黑神話：悟空｜全球總銷售量速破千萬　PS5版本品質被批

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黑神話：悟空｜全球總銷售量速破千萬　PS5版本品質被批

中國遊戲開發商「遊戲科學Game Science」開發的3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日上線後火爆全球，截至23日21點整，該遊戲全平台銷售量已超過1,000萬套，全平台最高同時在線人數300萬人。

最高同時在線人數300萬

《黑神話：悟空》20日在全球同步上線，登陸PS5 、 Steam、EpicGamesStore、WeGame平台，不到1小時就超越《CS2》登上Steam最熱玩遊戲榜首，同時線上玩家人數超100萬人。

22日晚22點10分，《黑神話：悟空》官方透過微博宣布，截至北京時間2024年8月23日21點整，該遊戲全平台銷售量已超過1,000萬套，全平台最高同時在線人數300萬人。遊戲團隊表示：「衷心感謝全球玩家的支持與愛護！ 祝各位天命人周末遊戲愉快！」

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《黑神話：悟空》遊戲原畫VS.山西大同·懸空寺。 《黑神話：悟空》遊戲原畫VS.山西隰縣小西天。 《黑神話︰悟空》全球火紅，在宣揚中國文化、旅遊及內地遊戲產業方面均有正面影響。(互聯網) 《黑神話：悟空》首批玩家反饋現「3D暈」　醫師：逐步適應是重要策略 《黑神話：悟空》首批玩家反饋現「3D暈」　醫師：逐步適應是重要策略 《黑神話︰悟空》

幀率偶爾也不穩定

雖然《黑神話：悟空》的PS5版本被人詬病，不過仍有內地PS玩家表示力挺該遊戲：「PS5平台的畫質還有優化的空間，幀率偶爾也不穩定，時不時會掉幀我還卡死過一次，希望後續盡快出優化補丁完善一下，遊戲是好遊戲希望維護一下更加提升遊玩品質！」；「雖然目前PS5版本還不太完善，體驗不太好，但我不會退款，希望遊戲科學能盡快優化！」

據此前媒體報道，《黑神話：悟空》台服PS5商店雖然之前有上架，但無法預購，有業內人士稱是審核不及的緣故。22日有網友發現，《黑神話：悟空》的台灣PS5商店頁面已下架，有說法稱只是暫時下架，會等審核正式完成後再重新上架。目前台灣玩家想要玩到PS5繁體中文版的《黑神話：悟空》只能轉投日本、香港兩地PSN商店。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 《黑神話︰悟空》過場片段及遊戲畫面。(互聯網) 杭州一家索尼門店宣傳首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》。(新華社)

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