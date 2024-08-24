黑神話：悟空｜全球總銷售量速破千萬　PS5版本品質被批

中國遊戲開發商「遊戲科學Game Science」開發的3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日上線後火爆全球，截至23日21點整，該遊戲全平台銷售量已超過1,000萬套，全平台最高同時在線人數300萬人。
最高同時在線人數300萬
《黑神話：悟空》20日在全球同步上線，登陸PS5 、 Steam、EpicGamesStore、WeGame平台，不到1小時就超越《CS2》登上Steam最熱玩遊戲榜首，同時線上玩家人數超100萬人。
22日晚22點10分，《黑神話：悟空》官方透過微博宣布，截至北京時間2024年8月23日21點整，該遊戲全平台銷售量已超過1,000萬套，全平台最高同時在線人數300萬人。遊戲團隊表示：「衷心感謝全球玩家的支持與愛護！ 祝各位天命人周末遊戲愉快！」
幀率偶爾也不穩定
雖然《黑神話：悟空》的PS5版本被人詬病，不過仍有內地PS玩家表示力挺該遊戲：「PS5平台的畫質還有優化的空間，幀率偶爾也不穩定，時不時會掉幀我還卡死過一次，希望後續盡快出優化補丁完善一下，遊戲是好遊戲希望維護一下更加提升遊玩品質！」；「雖然目前PS5版本還不太完善，體驗不太好，但我不會退款，希望遊戲科學能盡快優化！」
據此前媒體報道，《黑神話：悟空》台服PS5商店雖然之前有上架，但無法預購，有業內人士稱是審核不及的緣故。22日有網友發現，《黑神話：悟空》的台灣PS5商店頁面已下架，有說法稱只是暫時下架，會等審核正式完成後再重新上架。目前台灣玩家想要玩到PS5繁體中文版的《黑神話：悟空》只能轉投日本、香港兩地PSN商店。
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