黑神話：悟空｜全球總銷售量速破千萬　PS5版本品質被批

中國遊戲開發商「遊戲科學Game Science」開發的3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日上線後火爆全球，截至23日21點整，該遊戲全平台銷售量已超過1,000萬套，全平台最高同時在線人數300萬人。

最高同時在線人數300萬

《黑神話：悟空》20日在全球同步上線，登陸PS5 、 Steam、EpicGamesStore、WeGame平台，不到1小時就超越《CS2》登上Steam最熱玩遊戲榜首，同時線上玩家人數超100萬人。

22日晚22點10分，《黑神話：悟空》官方透過微博宣布，截至北京時間2024年8月23日21點整，該遊戲全平台銷售量已超過1,000萬套，全平台最高同時在線人數300萬人。遊戲團隊表示：「衷心感謝全球玩家的支持與愛護！ 祝各位天命人周末遊戲愉快！」