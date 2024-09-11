黑神話：悟空｜國台辦談《黑悟空》在台受熱捧：兩岸同讀四大名著長大　支持遊戲產業交流

國產3A遊戲《黑神話：悟空》風行全球。國台辦發言人陳斌華11日在例行記者會上稱，該遊戲融入大量中華文化元素，台灣玩家很熟悉、易親近。中方支持兩岸遊戲產業加強交流合作，共同做大中華民族文創產業。
融入中華文化
陳斌華表示，中國企業出品的3A遊戲《黑神話：悟空》近期開始全球發售，廣受全球玩家關注和熱議，也受到台灣青年、遊戲愛好者的追捧和好評。
陳斌華指，箇中原因，一方面是遊戲本身製作精良、體驗感好、趣味性強；另一方面是取材於《西遊記》的故事和人物角色，融入了大量古代建築、東方美學、國風音樂等中華文化元素，台灣玩家很熟悉、易親近，「畢竟大家都是讀著四大名著長大的中國人，許多人在兒時都夢想擁有一根神通廣大的金箍棒」。
兩岸寶貴財富
陳斌華提到，台灣業者曾經在挖掘中華文化寶藏的基礎上，推出《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》、《三國群英傳》等經典遊戲，受到兩岸青年特別是遊戲玩家的熱捧。「這也從一個側面證明，源遠流長、博大精深的中華文化是兩岸同胞共同的寶貴財富，是兩岸遊戲產業實現創造性、創新性發展的不竭寶藏」。
陳斌華引述相關產業報告稱，今年上半年內地自主研發遊戲海外市場銷售收入達85.54億美元，境內市場實際收入達1472.67億元人民幣，呈現良好發展勢頭。
陳斌華表示，《黑神話：悟空》打破了歐美對3A遊戲的長期壟斷，被視為中國遊戲產業崛起的象徵。「我們歡迎台灣青年來內地遊戲產業發展，支持兩岸遊戲產業加強交流合作，共同做大中華民族文創產業」。
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