黑神話：悟空｜國台辦談《黑悟空》在台受熱捧：兩岸同讀四大名著長大　支持遊戲產業交流

國產3A遊戲《黑神話：悟空》風行全球。國台辦發言人陳斌華11日在例行記者會上稱，該遊戲融入大量中華文化元素，台灣玩家很熟悉、易親近。中方支持兩岸遊戲產業加強交流合作，共同做大中華民族文創產業。

融入中華文化

陳斌華表示，中國企業出品的3A遊戲《黑神話：悟空》近期開始全球發售，廣受全球玩家關注和熱議，也受到台灣青年、遊戲愛好者的追捧和好評。

陳斌華指，箇中原因，一方面是遊戲本身製作精良、體驗感好、趣味性強；另一方面是取材於《西遊記》的故事和人物角色，融入了大量古代建築、東方美學、國風音樂等中華文化元素，台灣玩家很熟悉、易親近，「畢竟大家都是讀著四大名著長大的中國人，許多人在兒時都夢想擁有一根神通廣大的金箍棒」。