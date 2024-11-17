黑神話：悟空｜《西遊記》啟發影視作品　周星馳與張衛健最經典

全球悟空熱 重溫香港西遊影視

觀眾在這個版本看到一個深情、人性化的孫悟空。他痛失摯愛，無比後悔，更道出一段痛徹心扉的對白：「如果係都要喺呢份愛加上一個期限，我希望係一萬年。」 最老少咸宜的孫悟空：電視劇《西遊記》1996年 「花果山水簾洞美猴王齊天大聖孫悟空！」一聽到這句，相信定能勾起不少80、90後的童年回憶。這句經典對白出自1996年TVB的電視劇《西遊記》，此劇由《火焰山》、《三打白骨精》、《盤絲洞》和《女兒國》等單元串連整個故事，更加入了不少搞笑元素，當年大受歡迎，連帶由張衛健扮演的孫悟空也風頭一時無兩。 孫悟空一路上勇敢地與不同妖魔鬼怪搏鬥，保護師父周全；就算被師父誤會，面對重重難關、誘惑，亦堅守取西經的任務。劇中孫悟空衝動、頑皮、孩子氣，但聰明、正義、忠誠，有承擔，張衛健「生鬼」的演出，成功打造一個膾炙人口的經典孫悟空。 最邪惡的孫悟空：電影《西遊·降魔篇》2013年 《西遊·降魔篇》由周星馳導演、編劇和監製，講述陳玄奘（唐三藏，文章飾）取經前如何收伏孫悟空、豬八戒和沙僧三個徒弟的過程。在《西遊·降魔篇》中由黃渤飾演的孫悟空，不論是在外貌還是性情都徹底顛覆了大眾以往對孫悟空的正面形象。 電影中的孫悟空還未被感化，誠心向佛，仍是那個滿身戾氣、嗜血成性的「妖猴」。黃渤生動地演出仍是野性難馴的孫悟空，他機智但邪惡，他殺人如麻但卻幽默有趣。 黃渤版的孫悟空雖然外型醜陋，卻為這個孫悟空角色添加濃濃「妖氣」，讓角色更加立體，更為之後孫悟空打死陳玄奘的愛人——驅魔人段小姐（舒淇 飾）一幕增添說服力。在痛失摯愛後，陳玄奘亦放下了執著，終於覺悟。及後如來現身，以一掌將孫悟空降伏。陳玄奘將段小姐遺下的「無定飛環」化作金箍，戴在孫悟空頭上，真正感化了孫悟空，驅走他的心魔，才會有後來勇敢、正義的孫悟空。