黑神話：悟空｜馬斯克AI換臉勁似主角　內地網民：快認祖歸宗

國產3A大作《黑神話·悟空》自上線以來，全球熱度居高不下，吸引眾多玩家關注，就連美國億萬富豪、Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）也發文盛讚這款遊戲，還展示AI換臉照。
馬斯克7日在社交媒體平台「X」發布了一張「悟空版」AI照片，發文稱：「來自中國的令人印象深刻的3A遊戲！似乎莫名熟悉」。他將主角「天命人」的臉更換為自己的，讓人訝異的是，看起來竟然毫無違和感。
馬斯克自嘲熟口熟面
相關消息一度登上熱搜，許多網友紛紛留言：「怎麼長的這麼像他自己」、「是時候認祖歸宗了」、「這不是黑悟空・馬斯克嗎」、「應該讓馬斯克參與一次悟空西遊記電影主角拍攝」、「看來《黑神話：悟空》真的是火爆全球了，連馬斯克也蹭上去了」。
此前消息，《黑神話：悟空》於8月20日正式上線。首日銷量突破450萬套，並以220萬人最高同時線上斬獲Steam平台機遊戲線上排行榜歷史第一。發售後3天，銷量已突破1,000萬套。
80.7%的玩家來自中國大陸
另外，《第一財經》報道，數據公司VG Insights9月5日統計遊戲《黑神話：悟空》約兩週時間全球總銷量已突破1,810萬套，累計收入超過8.66億美元，約合人民幣超過61億元（約67.1億港元）。更令人驚訝的是，若將PS5平台確認的300萬銷量計入，總銷量很可能已經突破2,000萬大關。
據《四川觀察》引述資料網站Gamalytic消息顯示，《黑神話：悟空》80.7%的玩家來自中國大陸，但海外玩家的比例正在穩步上升，從9天前的18.6%增長至19.3%。
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