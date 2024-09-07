黑神話：悟空｜馬斯克AI換臉勁似主角　內地網民：快認祖歸宗

國產3A大作《黑神話·悟空》自上線以來，全球熱度居高不下，吸引眾多玩家關注，就連美國億萬富豪、Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）也發文盛讚這款遊戲，還展示AI換臉照。

馬斯克7日在社交媒體平台「X」發布了一張「悟空版」AI照片，發文稱：「來自中國的令人印象深刻的3A遊戲！似乎莫名熟悉」。他將主角「天命人」的臉更換為自己的，讓人訝異的是，看起來竟然毫無違和感。

馬斯克自嘲熟口熟面

相關消息一度登上熱搜，許多網友紛紛留言：「怎麼長的這麼像他自己」、「是時候認祖歸宗了」、「這不是黑悟空・馬斯克嗎」、「應該讓馬斯克參與一次悟空西遊記電影主角拍攝」、「看來《黑神話：悟空》真的是火爆全球了，連馬斯克也蹭上去了」。