黑神話：悟空｜駐美大使謝鋒：冀帶動玩家到中國旅遊

以名著《西遊記》為藍本創作的的首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》，上月底開售以來熱爆全球。中國駐美大使謝鋒上周六(8月31)在「華盛頓中國文化節」活動致辭時表示，遊戲令各國民眾都為中華文化的獨特魅力著迷，歡迎各方到中國旅行，來一場一場說走就走的「東遊行」，體驗「China Travel」。
爭取實現「一部手機遊中國」
他指中國敞開懷抱，熱情歡迎全球友人，對包括美國在內的54個國家人員實行72小時或144小時過境免簽，對美國公民實行簽證免預約申請，又透露正加緊解決外國遊客支付難問題，爭取實現「一部手機遊中國」，並已出台便利外籍人員住宿的措施，讓外國朋友賓至如歸，「讓大家去中國旅行更方便、更舒心、更滿意」。
有玩家看《西遊記》「補課」 帶動「東遊行」
謝鋒表示，《西遊記》是400多年前中國明代的神話小說，以《西遊記》為藍本創作的《黑神話：悟空》近日火爆出圈，全球玩家超過300萬。謝鋒指，有玩家特意選擇中文版進行遊戲，沉浸在中國神話世界中，亦有玩家為了更好理解遊戲設定和故事背景，特地找來《西遊記》原著「補課」，還萌生實地打卡同款遊戲場景的想法，認為這些都說明了各國民眾都很喜歡悟空身上樂觀勇敢、伸張正義的優秀品質，都為中華文化底蘊豐厚、多姿多彩的獨特魅力著迷、「上癮」，都對推動文化交流合作、文明互學互鑑有著發自內心的渴望和呼喚。