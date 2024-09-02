黑神話：悟空｜駐美大使謝鋒：冀帶動玩家到中國旅遊

中國駐美大使謝鋒上在「華盛頓中國文化節」活動致辭時表示，《黑神話：悟空》令各國民眾都為中華文化的獨特魅力著迷。(中國駐美大使館)

以名著《西遊記》為藍本創作的的首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》，上月底開售以來熱爆全球。中國駐美大使謝鋒上周六(8月31)在「華盛頓中國文化節」活動致辭時表示，遊戲令各國民眾都為中華文化的獨特魅力著迷，歡迎各方到中國旅行，來一場一場說走就走的「東遊行」，體驗「China Travel」。

爭取實現「一部手機遊中國」

他指中國敞開懷抱，熱情歡迎全球友人，對包括美國在內的54個國家人員實行72小時或144小時過境免簽，對美國公民實行簽證免預約申請，又透露正加緊解決外國遊客支付難問題，爭取實現「一部手機遊中國」，並已出台便利外籍人員住宿的措施，讓外國朋友賓至如歸，「讓大家去中國旅行更方便、更舒心、更滿意」。