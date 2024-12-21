黑神話：悟空｜14米雪雕不只有8舊腹肌 更自帶蘋果肌

位於黑龍江的佳木斯冰雪大世界，在12月17日開幕。一尊黑神話：悟空的雪雕在網路上爆紅，原來這齊天大聖不僅有八舊腹肌，還自帶「蘋果肌」，像真度被網友熱烈討論。 據《極目新聞》報道，近日黑龍江佳木斯冰雪大世界的黑悟空雪雕，衝上了微博熱搜，原因就是有網友拍照PO網，批評這黑悟空跟本尊不像，不僅有結實的八舊腹肌，兩頰還有明顯的「蘋果肌」。 對此，工作人員回應，目前這個雪雕還是「半進化」狀態，似仙非仙，似獸非獸，正在重新裝飾。

雪雕師兒子稱網民拍攝的角度不佳 而雪雕師本人也表示，這雪雕還沒完工。而且因為該名網友拍攝角度不同，所以效果不同，在未完工的情況下被拍照放上網路，模樣當然和想像中不同。雕雪師稱，等之後再雕一個不受任何約束的大聖歸來。 12月18日，雪雕師兒子王先生接受採訪時回應，網上的影片很片面，該雪雕作品高約14米，站在腳底下往上拍，當然「蘋果肌」會很明顯。他強調拍攝者是在作品未完成時，以最醜的角度拍攝的。

爆紅後雪雕師失眠 王先生進一步解釋，該雪雕作品其實不是「黑悟空」，而是悟空在進化過程當中的角色，因此未穿戰靴而是類似猴子的腳，手中拿的也不是金剛棒。 他稱，「我父親從事冰雪雕刻30多年了，也曾經獲得過雪雕比賽一等獎，這次被關注後，已經有兩三天睡不著了。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章