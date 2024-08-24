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2024-08-24 15:15:27

黑神話：悟空｜IGN日本予7分好評　唯動作與角色成長單調

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黑神話：悟空｜IGN日本予7分好評　唯動作與角色成長單調

近日，電子遊戲評論網站IGN日本的編輯木野慧悟給《黑神話：悟空》打出7分（良好）評價，稱遊戲性略顯單一但瑕不掩瑜，並表示非常期待該遊戲開發商Game Science的未來發展。

據內地微博遊戲部落客（@遊戲動力）23日晚爆料，IGN日本《黑神話：悟空》評分已於22日公開，IGN日本的編輯木野慧悟對其打出7分（良好）：「作為一款動作角色扮演遊戲，它有很多無法掩蓋的缺陷。但它無盡美麗的世界值得一看，那裡有無數精心設計的頭目敵人等待着玩家。」

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具有中國特色的鉅作

木野慧悟稱，在戰鬥和探索方面，這款遊戲作為一款動作RPG顯得有些無聊。然而，遊戲中的BOSS戰數量眾多且製作精良，令人印象深刻。此外，遊戲還擁有頂級的畫面表現力、獨特的關卡設計以及高品質的2D動畫，這些都讓遊戲顯得非常豪華。儘管有不少問題，但《黑神話：悟空》無疑是一款具有中國特色的鉅作。

木野慧悟盛讚《黑神話：悟空》出色的畫面表現力：「遊戲呈現出極為精細的畫面效果，同時又融入了獨特的中國元素，使得遊戲中的每個畫面都美不勝收。不僅如此，遊戲還將《西遊記》中的經典場景，如五行山、火焰山等，以現代化的圖形技術進行了還原，讓熟悉原著的玩家倍感親切。」

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無法毫無保留地推薦這款遊戲

木野慧悟認為《黑神話：悟空》雖然亮點頗多，但同時也存在着不少遺憾：「如果在動作多樣性、角色養成系統以及劇情敘事方面多下功夫，或許會更加完美。例如，如果戰鬥方式更加豐富，角色成長系統更加完善，劇情對不熟悉《西遊記》的玩家更加友好，那麼本作將會更加出色。」

由於官方FAQ中提到一些玩家在特定環境下遇到了遊戲崩潰等嚴重問題，木野慧悟表示：「無法毫無保留地推薦這款遊戲。」不過，他表示該遊戲具備成為傑作的潛力，表示非常期待《黑神話：悟空》以及開發商Game Science未來的發展。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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