黑神話：悟空｜IGN日本予7分好評　唯動作與角色成長單調

據內地微博遊戲部落客（@遊戲動力）23日晚爆料，IGN日本《黑神話：悟空》評分已於22日公開，IGN日本的編輯木野慧悟對其打出7分（良好）：「作為一款動作角色扮演遊戲，它有很多無法掩蓋的缺陷。但它無盡美麗的世界值得一看，那裡有無數精心設計的頭目敵人等待着玩家。」

具有中國特色的鉅作

木野慧悟稱，在戰鬥和探索方面，這款遊戲作為一款動作RPG顯得有些無聊。然而，遊戲中的BOSS戰數量眾多且製作精良，令人印象深刻。此外，遊戲還擁有頂級的畫面表現力、獨特的關卡設計以及高品質的2D動畫，這些都讓遊戲顯得非常豪華。儘管有不少問題，但《黑神話：悟空》無疑是一款具有中國特色的鉅作。

木野慧悟盛讚《黑神話：悟空》出色的畫面表現力：「遊戲呈現出極為精細的畫面效果，同時又融入了獨特的中國元素，使得遊戲中的每個畫面都美不勝收。不僅如此，遊戲還將《西遊記》中的經典場景，如五行山、火焰山等，以現代化的圖形技術進行了還原，讓熟悉原著的玩家倍感親切。」