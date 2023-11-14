黑衣男子過關時被深圳海關截查　口袋塞7隻活豹龜疑走私

深圳海關日前發現一名入境男子神色匆忙，口袋還被塞得滿滿的。上前查看才發現，兩側口袋共塞了7隻活體豹龜，企圖違法走私。據內地媒體《九派新聞》報道，深圳海關所屬的皇崗海關，日前在皇崗口岸進境渠道，查獲一名旅客形跡可疑。這名黑衣男子不僅神色匆忙、兩邊的長褲口袋還異常臃腫。海關人員隨即上前攔截檢查、竟然發現、男子的雙側口袋裡共藏了7隻活體龜，品種均為豹龜。據了解，豹紋陸龜（Leopard tortoise），又名豹龜，主要生活在蘇丹南部至南非開普省東部和非洲南部的在熱帶稀樹草原地區。 豹紋陸龜是豹龜屬的單屬種，但在過去，豹紋陸龜曾經常被當作象龜屬中的一個物種。豹龜屬草食性，通常會有80年至100年的壽命。若養至2公斤，市值約2.4萬港元。而豹龜也被列入《瀕危野生動植物國際貿易公約》附錄Ⅱ列明物種，在內地禁止飼養，除非獲得專業馴養證。