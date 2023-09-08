黑雨｜深圳排洪流量每秒120立方米　羅湖火車站被淹浸(有片)

廣東省昨日多處持續暴雨，包括廣州、深圳、東莞、佛山及珠海等地先後發出暴雨紅色預警，深圳的羅湖火車站有大量雨水湧入，出入口及地庫都被淹浸。深圳水庫凌晨12時15分起開始，排洪流量為每秒70至80立方米，3個小時後因水位超越汛限水位，當局將流量增加至每秒120立方米。
深圳晚上下暴雨，全市已進入暴雨緊急防禦狀態，其中羅湖、福田、龍華和龍崗等地的暴雨預警信號先後升級為紅色，部分地段出現水浸。網上影片顯示，龍崗一帶水深及膝，當局派員協助居民到安全地點。深圳今日全市停課。龍崗、鹽田及羅湖等區整晚出現暴雨，4小時內，全市雨量估計超過281毫米，多處水浸。
深圳羅湖火車站12時前無法正常組織旅客進出站
很多居民通宵逗留室外，合力堆放沙包等雜物，避免地下車庫、地鐵站等遭受雨水倒灌。洪水淹浸深圳羅湖區一條街道，有大型貨車司機爬上車頂避水，等待救援，部分人冒雨嘗試將死火的車輛推走。
深圳市公共交通管理局發出緊急通知，指受暴雨影響，深圳羅湖火車站地庫出入口被水淹，在今日正午12時前，無法正常組織旅客進出站。內地報道指，全市常規公交車、出租汽車及道路客運車輛，在今日中午12時前，停止發往羅湖火車站。網上影片可見，深圳羅湖火車站地庫有大水湧入如瀑布。