黑雨｜深圳排洪流量每秒120立方米　羅湖火車站被淹浸(有片)

廣東省昨日多處持續暴雨，包括廣州、深圳、東莞、佛山及珠海等地先後發出暴雨紅色預警，深圳的羅湖火車站有大量雨水湧入，出入口及地庫都被淹浸。深圳水庫凌晨12時15分起開始，排洪流量為每秒70至80立方米，3個小時後因水位超越汛限水位，當局將流量增加至每秒120立方米。

深圳晚上下暴雨，全市已進入暴雨緊急防禦狀態，其中羅湖、福田、龍華和龍崗等地的暴雨預警信號先後升級為紅色，部分地段出現水浸。網上影片顯示，龍崗一帶水深及膝，當局派員協助居民到安全地點。深圳今日全市停課。龍崗、鹽田及羅湖等區整晚出現暴雨，4小時內，全市雨量估計超過281毫米，多處水浸。