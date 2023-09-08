黑雨｜深圳降雨量破4大紀錄路面成河　東莞有汽車泡在積水中自燃

深圳降雨量破4大紀錄路面成河 東莞有汽車泡在積水中自燃

記者陳怡伶／綜合報道

受颱風「海葵」殘流影響，廣東、福建、海南等地出現大暴雨，局地特大暴雨。作為經濟重鎮的珠三角陸續傳出災情，其中廣東省與香港最為嚴重，深圳全市最大累計雨量更上看469.0毫米，東莞市傳出有汽車在積水中自燃。

綜合內媒報道，深圳市7日5時至8日6時平均降雨量達202.8毫米，包含2小時雨量195.8毫米、3小時雨量246.8毫米、6小時雨量349.7毫米、12小時雨量465.5毫米等4項指標，均打破深圳市1952年有氣象記錄以來紀錄。深圳市最大累計雨量是羅湖區東湖街道的469毫米，8日深圳市氣象台繼續維持暴雨紅色警戒。

低壓、季風和弱冷空氣三者疊加

據深圳市氣象台專家介紹，造成本次極端特大暴雨的原因主要有三：一是海葵颱風低壓環流從7日下午起至8日淩晨長時間的停滯；二是低壓、季風和弱冷空氣三者疊加；三是強降雨列車效應導致強降雨時間長。

8日上午，廣東深圳全市、珠海全市，廣州、佛山、東莞的部分地區因暴雨紅色預警實施停課，暴雨紅色預警仍繼續生效中，當局呼籲居民繼續做好防禦措施，提醒市民減少不必要外出。

據網傳影片顯示，深圳路面成河洪流洶湧，水淹至成人腰部位置，更有畫面顯示停在路上的汽車一半車身都泡在水中，車主只能汽車避難。