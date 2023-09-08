黑雨｜深圳降雨量破4大紀錄路面成河　東莞有汽車泡在積水中自燃

記者陳怡伶／綜合報道
受颱風「海葵」殘流影響，廣東、福建、海南等地出現大暴雨，局地特大暴雨。作為經濟重鎮的珠三角陸續傳出災情，其中廣東省與香港最為嚴重，深圳全市最大累計雨量更上看469.0毫米，東莞市傳出有汽車在積水中自燃。
綜合內媒報道，深圳市7日5時至8日6時平均降雨量達202.8毫米，包含2小時雨量195.8毫米、3小時雨量246.8毫米、6小時雨量349.7毫米、12小時雨量465.5毫米等4項指標，均打破深圳市1952年有氣象記錄以來紀錄。深圳市最大累計雨量是羅湖區東湖街道的469毫米，8日深圳市氣象台繼續維持暴雨紅色警戒。
低壓、季風和弱冷空氣三者疊加
據深圳市氣象台專家介紹，造成本次極端特大暴雨的原因主要有三：一是海葵颱風低壓環流從7日下午起至8日淩晨長時間的停滯；二是低壓、季風和弱冷空氣三者疊加；三是強降雨列車效應導致強降雨時間長。
8日上午，廣東深圳全市、珠海全市，廣州、佛山、東莞的部分地區因暴雨紅色預警實施停課，暴雨紅色預警仍繼續生效中，當局呼籲居民繼續做好防禦措施，提醒市民減少不必要外出。
據網傳影片顯示，深圳路面成河洪流洶湧，水淹至成人腰部位置，更有畫面顯示停在路上的汽車一半車身都泡在水中，車主只能汽車避難。
深圳市當局8日凌晨發布通告稱，由於連續降雨，深圳水庫水位已接近汛限水位，決定於8日0時15分開始洩洪，故通知福田區、羅湖區、龍崗區組織人員撤離河道區域。深圳應急管理局表示：「洩洪量比較小，只有每秒80立方公尺左右的流量，可能對下游影響不會太大」。
東莞市因強降雨出現內澇
同位在廣東的東莞市也因強降雨，街道出現內澇現象，一輛停在社區的汽車在積水中自燃，竄出熊熊火焰，幸好消防及時趕到，火災已被及時撲滅，無人員傷亡。
大眾交通運輸部分，為確保鐵路運輸安全，廣鐵集團對廣深城際等線路採取迂迴、停運等措施，8日部分線路調整，提醒民眾密切關注官方、廣播與電子通知，以免行程被耽誤。
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