黑龍江一中學要學生交20人仔「樹葉費」 稱為校內植物防寒保暖

唔想做「執葉學生」就要交錢？黑龍江大慶市肇州縣一間中學近日被爆，每年都要求高中一年級新生交出3個麻包袋樹葉，供校內植物保暖，若不方便收集樹葉，可花20元人民幣(下同)經學校向「徐大爺」訂購。
網上流傳的涉事中學高一班級微信群組對話截圖顯示，有人要求每位學生提供3袋樹葉，因為「咱們學校有月季花，冬天怕凍死，得用樹葉子蓋上」，又稱「如果沒有渠道收集樹葉的，可以在學校預定。徐大爺冬季樹葉子開始了，3袋子20元。麻煩班主任統計下各班預訂人數，開學後就要收了」。
學生：大部分同學都交錢 事件已持續多年
《中國新聞周刊》引述該校高一學生表示，上周五國慶假期最後一天收到班主任通知收集樹葉事宜，由於學業緊張，「幾乎沒有學生會自己去收，所以大部分學生都訂了。不止是我們這一屆，已經很多年了。我們班大約60人已有50人交樹葉交錢。只有高一交，年年都是高一交」，而今屆高一約有1,300人。
網民：就差說「把錢交到我口袋裡」了
微博許多網民對於學校收取「樹葉費」感到震驚，紛紛表示「第一次聽說」、「聞所未聞」、「頭一回知道樹葉這麼值錢」，批評「巧立名目」、「比人頭稅還毒」，質疑「這些不是學校後勤的事嗎？關學生甚麼事？」、「這不就是『徭役』嗎 ，不想去撿樹葉就交錢免除徭役」、「且不說學校的植被防寒和學生有甚麼關係，為甚麼讓學生承擔這一項支出？公開售賣管道就有夠離譜，就差說『把錢交到我口袋裡』了」。
校方指「幹事的私自行為」 賣葉翁非校內人士
面對質疑聲音，校方聲稱並無下達相關通知，是校內一名幹事的「私自行為」，「他是為了每年都讓學生通過勞動勤工儉學，去收點樹葉子，一個學生兩袋樹葉……每年的高一，開學之後弄點樹葉子。但是他未經任何人允許，就自己發到一個班群裡去了」。校方又指，「徐大爺」並非校內人士，是附近收集樹葉的老翁，「自己不想整的你可以去買」，強調已聯同公安局及網監大隊對涉事幹事「批評教育」。
肇州縣教育局則回應稱，事件是該校幹事個人行為，校方已經責令該幹事在涉事群組內作出解釋說明，「不要求學生買這個定點樹葉子」，並對該幹事通報批評。
網民：每年都交，學校裡不知道？
微博網民對相關解釋感不滿，稱「果然有個背鍋俠」、「最終幹事承擔了所有。竟然他願意，開除吧」，又質疑「這種事情都是學校默許了的，不然怎麼可能會發這種通知」、「每年都交，學校裡不知道？又是一位幹事私自發？殺驢卸磨即視感」。還有網民關注，「往年收的錢能退回來嗎？」