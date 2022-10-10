黑龍江一中學要學生交20人仔「樹葉費」 稱為校內植物防寒保暖

唔想做「執葉學生」就要交錢？黑龍江大慶市肇州縣一間中學近日被爆，每年都要求高中一年級新生交出3個麻包袋樹葉，供校內植物保暖，若不方便收集樹葉，可花20元人民幣(下同)經學校向「徐大爺」訂購。 網上流傳的涉事中學高一班級微信群組對話截圖顯示，有人要求每位學生提供3袋樹葉，因為「咱們學校有月季花，冬天怕凍死，得用樹葉子蓋上」，又稱「如果沒有渠道收集樹葉的，可以在學校預定。徐大爺冬季樹葉子開始了，3袋子20元。麻煩班主任統計下各班預訂人數，開學後就要收了」。

學生：大部分同學都交錢 事件已持續多年 《中國新聞周刊》引述該校高一學生表示，上周五國慶假期最後一天收到班主任通知收集樹葉事宜，由於學業緊張，「幾乎沒有學生會自己去收，所以大部分學生都訂了。不止是我們這一屆，已經很多年了。我們班大約60人已有50人交樹葉交錢。只有高一交，年年都是高一交」，而今屆高一約有1,300人。 網民：就差說「把錢交到我口袋裡」了 微博許多網民對於學校收取「樹葉費」感到震驚，紛紛表示「第一次聽說」、「聞所未聞」、「頭一回知道樹葉這麼值錢」，批評「巧立名目」、「比人頭稅還毒」，質疑「這些不是學校後勤的事嗎？關學生甚麼事？」、「這不就是『徭役』嗎 ，不想去撿樹葉就交錢免除徭役」、「且不說學校的植被防寒和學生有甚麼關係，為甚麼讓學生承擔這一項支出？公開售賣管道就有夠離譜，就差說『把錢交到我口袋裡』了」。