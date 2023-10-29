黑龍江員工指公司禁微信私聊兼罰錢　每人每次罰100元　5次就無償開除

內地一間公司員工爆料，公司規定上班時間使用通訊軟件私聊者，發現1次罰款100元人民幣（約107港元），單月超過5次就開除，引發爭議。

內媒《澎湃新聞》報道，黑龍江哈爾濱一間資訊科技公司向員工發布通訊APP「微信」的使用規定，內容提到，員工在上班時間只允許在微信聊工作，不允許私人聊天，若家人有事就用電話溝通。

「那是侵權的，不會那麼做的」

且公司會每天進行檢查，如若發現違規，每人每次罰款100元人民幣（約107港元），單月違規3次以上，每次罰款500元人民幣（約534港元），超過5次則視為嚴重違反公司制度，違規員工將被辭退，且公司不承擔任何經濟補償。

爆料員工向媒體表示，這則規定中限制的是員工個人微信帳號使用狀況，並非公司工作用的帳號。但該公司工作人員說明，目前沒有人檢查過員工私人微信使用狀況：「那是侵權的，不會那麼做的。」