黑龍江女見好姊妹錢罌生貪念　分14次用牙線棒撩走逾6千元

黑龍江楊姓女子因為養狗，與鄰居成為好姐妺，不料對方假好心以幫遛狗為由，用牙線棒14次摳走存錢筒裡共5,900元人民幣（約6,340港元）。
借錢應急心生歹念
據微信公眾號「平安瀋陽」29日消息，楊女士是一名毛孩主人，遛狗時認識了樓上同樣有養狗的孟某，二人常交流心得，久而久之成了無話不談的閨密。由於楊女工作較忙，孟某主動提出幫忙遛狗，楊女十分感謝，告知其鑰匙所在地，完事後孟某也會回傳「狗幫你遛完了，鑰匙給你放回老位置」等訊息。
一次，孟某向楊女借錢應急，看到楊女當場用牙線棒把鈔票從存錢筒摳出，心生歹念以幫其遛狗為由，在進出楊女家中時「比照辦理」也用牙線棒行竊，第一次得手300元人民幣（約322港元）。從此，孟某一發不可收拾，只要手上沒有錢，便到楊女士家中「摳錢」，先後作案14次，共盜竊現金5,900元人民幣。
「知人知面不知心」
直到楊女準備用錢時才發現「存錢筒怎麼沒有錢？」趕忙向當地派出所報警，警員通過細緻勘察，發現楊女家門鎖完整，沒有撬動的痕跡，且屋內沒有翻動的跡象，分析應為熟人作案，經深挖徹查，最終將犯罪嫌疑人孟某抓獲。目前，犯罪嫌疑人孟某因涉嫌盜竊犯罪，已被警方依法予以刑事拘留。
相關新聞引發網友熱議，直呼「閨密現在都變成坑朋友的代名詞了」、「這還叫閨密嗎？這是個賊哇！古話財不露白真沒說錯」、「知人知面不知心，不要輕易相信任何人」、「不是衝動犯罪是有預謀，分14次，人品就只值5,900？」
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