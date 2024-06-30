黑龍江女見好姊妹錢罌生貪念 分14次用牙線棒撩走逾6千元

黑龍江楊姓女子因為養狗，與鄰居成為好姐妺，不料對方假好心以幫遛狗為由，用牙線棒14次摳走存錢筒裡共5,900元人民幣（約6,340港元）。 借錢應急心生歹念 據微信公眾號「平安瀋陽」29日消息，楊女士是一名毛孩主人，遛狗時認識了樓上同樣有養狗的孟某，二人常交流心得，久而久之成了無話不談的閨密。由於楊女工作較忙，孟某主動提出幫忙遛狗，楊女十分感謝，告知其鑰匙所在地，完事後孟某也會回傳「狗幫你遛完了，鑰匙給你放回老位置」等訊息。

一次，孟某向楊女借錢應急，看到楊女當場用牙線棒把鈔票從存錢筒摳出，心生歹念以幫其遛狗為由，在進出楊女家中時「比照辦理」也用牙線棒行竊，第一次得手300元人民幣（約322港元）。從此，孟某一發不可收拾，只要手上沒有錢，便到楊女士家中「摳錢」，先後作案14次，共盜竊現金5,900元人民幣。