黑龍江封控區防疫人員倒米落垃圾桶 指居民私自轉送糧食有播疫風險

內地社交平台昨日流傳一條黑龍江佳木斯市防疫人員「倒米」的短片，可見片中的社區防疫人員全程都相當有儀式感，先割開米袋，再提起它慢慢將米倒入垃圾桶，然後拿起一袋雞蛋，再將整袋蛋砸向地面，重複砸幾次，直到雞蛋全部破碎，然後將爛蛋倒入垃圾桶。

片中又可見，事發時是晚上，全程都有人打燈拍攝；背景有人在「指揮」說，「銷毀，外面來的全部銷毀。全部扔掉，全部銷毀」、「雞蛋砸碎，全砸碎」。

網民怒轟「造孽」 諷「這米是中了很深的病毒？」

短片掀起網絡熱議，許多網民批評防疫人員浪費食物，「一方面封控的人民吃不飽飯，一方面白花花的大米倒垃圾桶」、「這才吃飽飯幾年？造孽啊」、「講個笑話：光盤行動」、「這米是中了很深的病毒？」、「這就是抗疫三年的成效嗎？」。還有網民模仿官方口號，稱「疫情防控不是尚方寶劍，也不是免死金牌」。有網民就直接貼出珍惜食物的唐詩：「鋤禾日當午，汗滴禾下土，誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」

佳木斯市郊區疫情防控指揮部今日回應稱，經調查核實，紅旗街道社區工作人員發現有居民未按防控要求私自轉送大米和雞蛋，認為外來物資有傳播病毒風險，「出於提醒居民安全防疫的目的，將大米丟進垃圾桶，將雞蛋搗碎，並拍攝視頻」。

佳木斯政府：嚴肅批評教育涉事人員 對領導追責問責

佳木斯市郊區疫情防控指揮部強調，已對涉事工作人員進行「嚴肅批評教育」，並對相關領導啟動追責問責程序，又指會舉一反三，認真整改，特別是加強對前線防疫工人員專業防疫知識技能培訓。

紅旗街道是當地封控區之一，上周五晚10時起整個街道範圍全域封控。有網民繼續質疑，「沒有走正規管道進社區的大米就這麼處理的？放置一段時間不就好了。書讀進肚子裡了。心都涼了」、「再怎麼也不應該浪費糧食」。

內地昨日新增832宗新冠肺炎本土感染，其中貴州251宗、寧夏187宗、黑龍江157宗、西藏98宗、四川48宗，廣東亦有12宗。黑龍江目前有1,131宗本土感染個案，主要分布於黑河市及佳木斯市。