黑龍江揭逾500份「幽靈檔案」　離世居民健康檔持續更新　每份最多賺4.5元

黑龍江大慶市被揭有已離世3年居民的健康檔案，竟仍然持續定期更新，一查之下，驚見有逾500份類似的「幽靈檔案」。原來涉事多名人員藉此獲取維護管理成本補償，據指，每份檔案每次更新最高可獲得4.5人民幣。

綜合報道，中共中央紀委國家監委網站披露，大慶市龍鳳區紀委監委人員發現龍鳳鎮衞生院管理的居民健康檔案有所異常，有已死亡3年的人的檔案仍然得到定期更新。龍鳳區紀委監委人員隨即與轄區公安分局聯絡，將健康檔案與死亡人員資訊進行比對，結果發現該區居民離世後仍在建檔、更新的「幽靈檔案」共有500多份，這些「問題檔案」涉及鎮衞生院、社區公共衞生服務中心共10間，以及逾100名醫生和工作人員。龍鳳區紀委監委隨即著手展開調查。