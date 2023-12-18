黑龍江揭逾500份「幽靈檔案」　離世居民健康檔持續更新　每份最多賺4.5元

黑龍江大慶市被揭有已離世3年居民的健康檔案，竟仍然持續定期更新，一查之下，驚見有逾500份類似的「幽靈檔案」。原來涉事多名人員藉此獲取維護管理成本補償，據指，每份檔案每次更新最高可獲得4.5人民幣。
綜合報道，中共中央紀委國家監委網站披露，大慶市龍鳳區紀委監委人員發現龍鳳鎮衞生院管理的居民健康檔案有所異常，有已死亡3年的人的檔案仍然得到定期更新。龍鳳區紀委監委人員隨即與轄區公安分局聯絡，將健康檔案與死亡人員資訊進行比對，結果發現該區居民離世後仍在建檔、更新的「幽靈檔案」共有500多份，這些「問題檔案」涉及鎮衞生院、社區公共衞生服務中心共10間，以及逾100名醫生和工作人員。龍鳳區紀委監委隨即著手展開調查。
紀委監委：金額雖不大 但性質惡劣
報道指，調查後發現，相關人員每更新一份健康檔案，可按更新質量獲得最高人民幣4.5元的維護管理成本補償，而「問題檔案」相關工作人員主要是使用已離職人員帳號對已故居民健康檔案進行建檔、更新以獲取補償款。調查又顯示，包括龍鳳區各街道公共衞生服務中心和鎮衞生院都有違規更新健康檔案問題，其中大部分是因工作人員責任意識淡薄、未核實居民實際情況所致，而且大多尚未發放補償款。
龍鳳區紀委監委官員表示，該案涉案金額雖不大，但涉及面廣，「性質惡劣，影響很壞」，龍鳳鎮衛生院院長及該鎮3個村和社區的衛生所所長等4人因此受到黨內警告處分，其他相關員人員分別接受誡勉談話處理或談話提醒處理，違規發放的補償款則已全部歸還。