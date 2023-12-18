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中國
2023-12-18 15:25:24

黑龍江男低溫下舌舔燈柱　一如所料被黏實𤓓爆等救(有片)

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黑龍江男低溫下舌舔燈柱，一如所料𤓓爆等救。(微博)

黑龍江男低溫下舌舔燈柱，一如所料𤓓爆等救。(微博)

近日內地低溫急凍，其中黑龍江預料最低氣溫將降至-48度，詎料一名男子在好奇心驅使下，竟在冰天雪地中伸脷去舔路邊的金屬燈柱，結果一如不少人所料，他的舌頭被燈柱黏住，只能一臉尷尬等人解救。

黑龍江哈爾濱一名網民近日上載影片，表示於15日在街上發現一名衣著年輕的男子筆直地站在一支燈柱前，網民起初以為有人隨街小便，還暗罵「這大學生真沒質素」。走近一看，原來那男子的舌頭被牢牢地黏在冰凍的燈柱上，「他急得快要哭」更不時發出慘叫聲。網民就替那男子報警求助，公安亦迅速抵達現場，觀察情況後，找來了一壺熱水，輕輕倒在男子的舌頭上。熱水慢慢地滲透進男子的舌頭和路燈杆之間的縫隙，經過一段時間等待，男子終於能將舌頭從路燈杆上分開，也連忙向各人表示感激，大家也為他鬆一口氣。

公安迅速抵達現場。(微博) 公安觀察情況後，找來了一壺熱水，輕輕倒在男子的舌頭上。(微博) 公安觀察情況後，找來了一壺熱水，輕輕倒在男子的舌頭上。(微博)

網民：這一幕終生難忘

其實近日已發生多宗類似事件，但今次仍然引發網民熱議，網民紛紛調侃「是不是覺得吃冰棒(雪條)沒問題，所以就可以舔大冰溜子了？」、「這一幕終生難忘」。有報道提到，舌頭上有大量水分，而鐵和冰都是熱的良導體，散熱非常快，舌頭與之接觸部分的溫度會迅速降到零度以下，表面的水結成了極薄的一層冰，舌頭就與鐵或者會黏在一起，提醒大家別亂試。

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