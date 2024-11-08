黑龍江航班內地女拒收餐桌襲空少　自稱大學教師「我不怕」

一架由黑龍江省飛往江西省的班機，7日傳出乘客鬧機事件，一名女子起飛前拒絕收起桌子並繫安全帶，不但大鬧機艙，還把空少手臂抓傷，嗆聲自己「有背景」，事發後女子被制伏帶下機調查，班機延誤近1小時才起飛。

還不願繫安全帶

《瀟湘晨報》報道，事發班機是海南航空旗下北部灣航空，從黑龍江省哈爾濱市飛往江西省上饒市，目擊乘客透露，原本預計起飛時間是下午5時20分，但起飛前突然聽到前方有爭吵，於是探頭看了一下，赫然發現竟是一名女乘客與空服人員在爭執。

根據現場影片顯示，當時一名空少上前提醒女子，收起桌子並繫好安全帶，但女子不願配合，還出言辱罵空少，混亂中她甚至抓空少的頭髮、手臂，場面一片混亂。這名女子自稱是哈爾濱一名大學教師，她對着機上乘客不斷咆哮：「沒事啊，我不怕啊，你們去打聽，找校長打聽。」