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2023-07-24 11:23:00

黑龍江齊齊哈爾中學體育館樓頂倒塌　最新增至11死 (更新)

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大陸黑龍江一所中學的體育館發生樓頂坍塌意外。（圖／翻攝自微博@新浪熱點）

【11:20更新】根據新華社最新消息有11人遇難死亡，最後一名被困學生已搜救到，已無生命體徵。

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記者高珞曦／綜合報導

中國發生體育館樓頂坍塌事件！黑龍江省齊齊哈爾市一處中學體育館在7月23日下午近3時發生樓頂坍塌，造成15名學生受困。直到7月23日下午5時30分，救出8人，目前仍在持續搜救受困學生。居民表示，這兩日均為陰雨天氣，且聽說受困的學生是學校排球隊的成員。

黑龍江中學體育館樓頂倒塌 10人死亡1人仍被困。（微博截圖） 黑龍江中學體育館樓頂倒塌 10人死亡1人仍被困。（微博截圖） 黑龍江中學體育館樓頂倒塌 10人死亡1人仍被困。（微博截圖） 黑龍江中學體育館樓頂倒塌 10人死亡1人仍被困。（微博截圖）

黑龍江中學仍有一人被困

綜合內地傳媒報導，這間黑龍江中學體育館建築面積約1200平方公尺 ，牆體為網架結構，坍塌的頂棚為混凝土板。23日下午2時56分該體育館樓頂坍塌，當地消防救難隊14分鐘後抵達現場，出動39輛消防車、159名救援人員以及4隻搜救犬和生命探測儀，在石堆中找尋受困學生。新華社在7月24日早上消息指館內有19人，當中4人自行脫險，救援隊已救出14人，當中4人無生命跡象、6人搶救無效，共10人死亡，另4人無生命危險。黑龍江中學事件仍有最少一人被困，救援工作仍在進行。

《央廣網》報導時值暑假，大部分學生並不在學校，但當地居民向媒體表示，事發當時排球隊的學生正在體育館內進行訓練，事故原因尚待調查釐清。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

 


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夏天消暑3式。（AM730製圖） 夏天消暑3式。（AM730製圖） 夏天消暑3式。（AM730製圖） 夏天消暑3式。（AM730製圖）
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