齊人之福｜「一夫兩妻」貴州酒店辦三人婚禮？ 警介入揭真相(有片)

近日網傳一張結婚請帖，照片中一名男子手挽兩位新娘，要結婚宴客，引發爭議，知情人士透露，兩名女子中，其中一人其實是新郎的前妻，三人一起拍婚紗是「鬧著玩」。(網上圖片/影片截圖)

婚姻三人行？內地近日網傳一張結婚請帖，照片中一名男子手挽兩位新娘，要結婚宴客享齊人之福，引發爭議，知情人士透露，兩名女子中，其中一人其實是新郎的前妻，三人一起拍婚紗是「鬧著玩」。及後相關酒店已取消三人婚禮預定，當地警方也介入這場「鬧劇」，指此事不屬實，並對相關人員進行教育勸導取消「三人婚禮」。網民回應「前任和現任一起拍婚紗照？關係還真好啊」。

內媒報道，事件源於微博一張婚禮請帖以及多張婚紗照，畫面中一名男子同時挽著兩位穿著新娘禮服的女子，同時，還有一段新郎與兩女子互動的影片。吳姓男子稱，將於本月19日在貴州省畢節市一家酒店舉辦婚禮，邀請親朋好友前來觀禮。事件引發網民討論，有人直呼荒謬，還有人批評違法，但知情人士透露，其實這兩名女子的其中一人是新郎的前妻，三人拍攝婚紗照是「惡搞與開玩笑」。經民警教育勸導，原定「三人婚禮計劃」取消，新郎將與現任未婚妻完婚。

而原定舉行婚禮的畢節市「世紀佳緣宴會中心」酒店證實婚禮已取消，酒店發聲明指在最初接到預訂時，對方並未如實告知將是「三人婚禮」，因此按正常流程完成相關預訂手續。隨著事件在網上發酵，酒店才發現這場婚禮的「特殊性質」，因此已經取消預訂，強調中國實行一夫一妻制。此外，當地警方也介入這場「鬧劇」，指此事不屬實，並對相關人員進行教育勸導。警方確認三人拍攝婚紗照行為不違法，當事人從未真正實施「一夫二妻」婚禮。

網民熱議「關係還真好啊」

事件引發網民熱議，「前任和現任一起拍婚紗照？關係還真好啊」、「想流量想瘋了！」、「下一步要帶貨了嗎」、「有沒有一種可能，現任妻子是前妻的閨蜜」、「簡直把法律當兒戲」、「只要男方有本事，後院多少都不怕起火」。

