龍虎門、龍鬚糖、蟠龍菜等龍年食物龍盤點 龍虎門改良後已非蛇肉及貓肉

農曆新年龍年將至，博大精深的中國美食文化中，又有哪些名字帶「龍」的食物呢？今天就來為大家盤點一下龍鬚糖、蟠龍菜等龍年應節食物，「龍虎門」對或者一般香港人未必食過，但沒有貓及蛇的改良版龍虎門又如何？