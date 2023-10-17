《一站到底》北京首都師範大學教師林品被前女友爆料　交往期間數次出軌、玩多P

林品前女友是同為大學教師的梁月曦，女方平時愛好當coser、漢服模特兒，在微博上擁有6.5萬粉絲，在14日午夜，梁月曦突然在微博發了官宣分手文，不過比分手消息更震撼的，是女方同時洋洋灑灑的寫了一篇千字文，控訴林品在兩人交往期間，不斷和女學生曖昧，甚至與前妻糾纏不清，除此之外，還有多種脫序行為。

曾上過大陸益智節目《一站到底》的北京首都師範大學教師林品，14日被前女友爆料，在兩人將交往期間，多次發生出軌、與女學生曖昧等品行不端行為，引發廣大網友關注。林品前女友是同為大學教師的梁月曦，女方平時愛好當coser、漢服模特兒，在微博上擁有6.5萬粉絲，在14日午夜，梁月曦突然在微博發了官宣分手文，不過比分手消息更震撼的，是女方同時洋洋灑灑的寫了一篇千字文，控訴林品在兩人交往期間，不斷和女學生曖昧，甚至與前妻糾纏不清，除此之外，還有多種脫序行為。

林品承諾結婚但要求女方出200萬元人民幣

根據女方爆料，林品對感情不忠，把自己追到手後，會利用其他社交帳號約砲、嗑藥、多P，和學校的女學生曖昧，並與前妻糾纏不清，不只這些誇張行徑，林品還有嚴重的人品問題，非常的小氣，常常會拿女友的錢花用，而且衛生習慣相當不好，常常把住處弄得一團亂。梁月曦接著批評，林品承諾要結婚，但卻要求女方出200萬元人民幣，而且婚後必須AA，做完上述這些事後，林品還常以「不適合」為由提分手，再不斷挽回，一直到最後，被女方發現他勾搭上了一位女主持人，林品為了甩掉女方，刻意將兩位女生約到同一場合見面，刺激女方分手，發現達不成目的後，便撕破臉提分手，並要求女方保密前述所有事項。

林品2006年考入北京大學中文系，2010年獲文學學士學位，2013年獲文學碩士學位，2017年獲文學博士學位，因為常常cos哈利波特在網路上累積知名度，也因參加答題節目《一站到底》，而為觀眾所知，其劈腿消息曝光後，馬上在網路上引起軒然大波。14日晚間，林品在微博發文表示「由於我缺乏邊界感，在與梁月曦戀愛期間，和其他女性有曖昧的互動，沒有第一時間告知自身小三陽的情況，辜負了梁月曦的真心，傷害了她的感情，造成關係的破裂，在此公開道歉：對不起！」，承認了女方指控屬實。不過兩人似乎已經徹底撕破臉，針對林品的道歉，梁月曦毫不領情，直接表態「不原諒，不再見，別再騷擾我，不再佔用公共資源，你先學做人！ 此生不見！」

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