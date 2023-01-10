「三九嚴寒」到 強冷空氣席捲全國 局部氣溫暴跌25℃

內地將受強冷空氣影響而出現廣泛降溫和雨雪。(中新社)

一年之中最冷的「三九天」昨日(9日)正式展開，雖然近日因冷空氣勢弱而比常年偏暖，但一股強冷空氣即將廣泛影響全國，對春運亦有影響。中央氣象台今晚6時發出寒潮藍色預警。

中國氣象局微博「中國天氣」發文，預計這股強冷空氣明起至周日為全國帶來劇烈降溫、大風及大範圍雨雪，東北、江淮、江南等地部分地區氣溫將暴跌攝氏20度左右，局部地區氣溫跌幅甚至可達到25度，北京、天津等地更將落下今冬初雪，「真正的三九嚴寒要來了」。

中國天氣舉例，黑龍江牡丹江預計周四最高氣溫2度，周日或跌至零下17度，跌幅達19度；湖南長沙周五最高氣溫回升至26度，但到周日將驟降至2度，降幅高達24度，「直接從初夏跌至深冬」。

廣東將於周日後轉冷 氣象台建議著羽絨

廣東省氣象局微博「廣東天氣」則指出，廣東今起至周五維持陰雨霧天氣，氣溫將緩慢回升，到周日之後才有較明顯冷空氣影響，「整個廣東會慢慢變得非常冷」，沿海地區更「冷意漸濃」，建議可考慮穿著薄羽絨、大褸。

深圳市氣象局預計，明日氣溫介乎16至20度，未來幾日逐步回升，至周六介乎20至25度，惟周日將跌至14至20度，下周二進一步跌至8至15度，下周三最高氣溫回升至17度。

中國天氣氣象分析師張娟表示，今次冷空氣強度強，推進速度較慢，加上有南支槽配合水汽輸送，導致雨雪範圍較廣，除西藏外，其餘大部地區都會先後受到雨雪波及。