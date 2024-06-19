《三體》開拍電影版敲定張藝謀執導 如何處理文革情節再受關注

堪稱中國近年最大IP嘅《三體》，由小說到劇集版之後，Netflix更於今年3月推出由《權力遊戲》主腦David Benioff同Dan Weiss打造嘅美劇版本。而早前嘅上海國際電影節開幕論壇上，光線傳媒與三體宇宙宣布聯合出品開拍電影版《三體》，更公布導演人選係張藝謀！今次會係「老謀子」四十年電影生涯中，首次執導科幻片。

堪稱中國近年最大IP嘅《三體》，由小說到劇集版之後，Netflix更於今年3月推出由《權力遊戲》主腦David Benioff同Dan Weiss打造嘅美劇版本。而早前嘅上海國際電影節開幕論壇上，光線傳媒與三體宇宙宣布聯合出品開拍電影版《三體》，更公布導演人選係張藝謀！今次會係「老謀子」四十年電影生涯中，首次執導科幻片。

《三體》原著小說由內地科幻作家劉慈欣原創

《三體》原著小說由內地科幻作家劉慈欣原創，故事講述女科學家葉文潔嘅爸爸喺文革時被批鬥至死，葉後來進入國家秘密基地，發現一個研究外星生物嘅計劃。葉文潔無意中發現能夠同外太空一個恆星系統上嘅三體人發放訊息電波，令2個世界連接起來。三體世界由於受到外在因素影響而相當不利居民生存，而三體人得知地球情況後，決定移居地球，並以各種手段作準備，包括暗殺地球科學家，令地球文明停滯不前，並訂下喺450年後正式降臨地球嘅死線……

《三》故事由文革時期展開，即使身經百戰嘅張藝謀，執導《三》電影版都不得不考慮點處理呢段敏感歷史。有評論認為，故事重要人物葉文潔之所以想令三體人到達地球，或多或少同佢喺文革經歷有關。去年一月內地巨企騰訊搶先推出30集中文版《三體》網劇，劇情就對文革呢段敏感背景相當避重就輕。不過內地評論網豆瓣上，網民對騰訊版《三體》評價高達8.7分，比起有刻劃文革情節嘅美劇版更高分。

憑《少年的你》獲得香港電影金像獎最佳導演嘅曾國祥，為Netflix版《3體》頭2集擔任導演。負責處理呢段文革戲份嘅曾國祥接受專訪時表示，只有正視歷史先可以汲取教訓，佢亦都同演員講，描述文革當時情況係要尊重中國文化。