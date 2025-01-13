「上班死氣沉沉」雲南4警犬因態度被通報　引發網民熱議(有片)

內地雲南省楚雄州公安局警犬訓練基地昨日一則通報，指4隻警犬因「工作態度」問題接受批評，內容顯示，牠們的問題包括到處尿尿、毆打同事、不愛洗澡，以及「上班死氣沉沉，下班魅力四射」等，不過，這則嚴肅通報曝光後引發網民爆笑議論。

綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，雲南省楚雄彜族自治州公安局官方微信公眾號發布《「幺幺零」！你被「通報」啦》一文，在網上引發熱議。內容指出，4隻警犬工作落實不到位，出現大吵大鬧，嚴重影響犬隊形象的行為而被通報。包括警犬「幺幺零」1月3日在宿舍到處尿尿，還流到其他同事下床，影響其他同事日常休息。另一隻警犬「金剛」1月5日因不愛乾淨不洗澡，帶去洗澡把洗護師抓傷賠了500元。警犬「飛天」1月8日在訓練中，敵我不分，毆打同事，導致其他同事不能正常上崗。警犬「閃電」長期以來，上班死氣沉沉，下班魅力四射，多次勸導無果。該份通報最後稱「希望上述警犬及訓導員引起高度重視，端正工作態度，迅速整改，以全新的狀態投入到新一年的工作中」。