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2025-01-13 14:33:00

「上班死氣沉沉」雲南4警犬因態度被通報　引發網民熱議(有片)

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「上班死氣沉沉」雲南4警犬因工作態度被通報，引發網民熱議。(微博)

「上班死氣沉沉」雲南4警犬因工作態度被通報，引發網民熱議。(微博)

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內地雲南省楚雄州公安局警犬訓練基地昨日一則通報，指4隻警犬因「工作態度」問題接受批評，內容顯示，牠們的問題包括到處尿尿、毆打同事、不愛洗澡，以及「上班死氣沉沉，下班魅力四射」等，不過，這則嚴肅通報曝光後引發網民爆笑議論。

綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，雲南省楚雄彜族自治州公安局官方微信公眾號發布《「幺幺零」！你被「通報」啦》一文，在網上引發熱議。內容指出，4隻警犬工作落實不到位，出現大吵大鬧，嚴重影響犬隊形象的行為而被通報。包括警犬「幺幺零」13日在宿舍到處尿尿，還流到其他同事下床，影響其他同事日常休息。另一隻警犬「金剛」15日因不愛乾淨不洗澡，帶去洗澡把洗護師抓傷賠了500元。警犬「飛天」18日在訓練中，敵我不分，毆打同事，導致其他同事不能正常上崗。警犬「閃電」長期以來，上班死氣沉沉，下班魅力四射，多次勸導無果。該份通報最後稱「希望上述警犬及訓導員引起高度重視，端正工作態度，迅速整改，以全新的狀態投入到新一年的工作中」。

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通報曝光後隨即引起網民注意，網民：眾人皆「閃電」。(微博)

通報曝光後隨即引起網民注意，網民：眾人皆「閃電」。(微博)

網民：眾人皆「閃電」

雖然4隻警犬似乎「問題」多多，不過都工作認真，還曾立功，其中名警犬之後、才1歳的「幺幺零」更已曾進行實地救援，參與4宗疑犯追捕工作。通報曝光後隨即引起網民注意，紛紛爆笑留言：「眾人皆閃電」、「會闖禍，能幹活」、「還是個小寶寶，就別跟它計較那麽多了，可愛死了」、「大丈犬不拘小節」、「跟功勞相比，不用提」、「是工作能力突出，生活中很可愛很可愛的汪汪，不要扣牠雞腿啊」，亦有人大讚這則通報是「好有愛的一篇文章」。

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