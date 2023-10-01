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中國
2023-10-01 10:30:46

「中國巴菲特」38歲私募基金董事長突過世　旗下產品被指虧損累累

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「中國巴菲特」38歲私募基金董事長突過世　旗下產品被指虧損累累

內地私募圈驚傳噩耗，著名大V基金經理，善祥基金董事長關善祥逝世，年僅38歲，其公司於28日發布消息證實此事，並稱基金產品將進入清算流程。據悉關善祥年紀輕輕即透過投資，資本從30萬人民幣（約32.2萬港元）迅速暴增至上億，還一度被稱為「中國巴菲特」。

12歲炒股28歲實現財務自由

綜合內媒報道，名為「善祥基金行政服務」帳號先是在9月28日下午15時22分發布消息稱，已通過郵箱向投資者發送「關於深圳市灝四方資產管理有限公司的緊急公告」。其後該帳號再次發布消息，稱非常遺憾地通知投資者，善祥基金董事長關善祥已逝世，請投資者盡快登錄「善祥基金」公眾號，公司基金產品將進入清算流程。

據公開資料顯示，關善祥1985年出生，職業投資者，深圳灝四方資產管理有限公司任董事長，2019年創立全球傳世基金。關善祥以研究上市公司價值、長期持股的投資風格取得了超長期的投資正收益，自從12歲開始隨炒股的父親時常進出交易大廳，自此迷上股票複利投資，並將股票價值投資作為一生事業，28歲實現財務自由，並正式開始全職投資。

公司28日發消息證實關善祥死訊。（圖／每日經濟新聞）

產品單位淨值年內跌幅60.5%

網上傳言關善祥有三個孩子長期吃素，對空氣品質都有很高要求，甚至傳出其只有高中學歷，但是關善祥本人一直堅持自己曾就讀於廣東外語外貿大學，只是大學沒有畢業，大三就進入社會。

值得注意的是，據「私募排排網」數據，灝四方善祥一號產品的單位淨值跌幅比較大，截至今年9月22日的最新單位淨值為0.395元，今年以來收益虧損8.14%，成立以來虧損達到了60.5%，另外3種有業績數據的產品也虧損累累。加上由於官方未進一步說明關善祥死亡地點與原因，引發外界質疑內情不單純。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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