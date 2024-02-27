「中國第一高」上海中心大廈　頂樓結冰積雪如《明日之後》

近日上海出現降溫天氣，甚至有積雪。有網民昨(26日)在社交平台透露，「中國第一高」地標建築、上海中心大廈高層被白霜覆蓋，外牆亦出現結冰。經了解，積雪部位是大廈露天區域，不對外開放，大廈封閉部分出入口防墜落傷人。內媒指連日來上海溫度低、濕度大，上海中心樓頂區域平均溫度在零下5℃左右，部分區域出現結冰和積雪等自然現象。隨著溫度回升，樓頂結冰區域逐漸融化，部分區域出現冰雪墜落現象。

氣象專家指屬現象 有網民發布影片，稱上海中心大廈樓頂被白霜覆蓋，冰封現象十分壯觀，場面有如荷里活電影《明日之後》。上海中心大廈管理處已於周日（25日）下午封閉了相關路邊區域。有氣象專家表示，高層建築物頂端是否產生積雪與氣溫垂直分布有關，上海中心大廈高度較高，氣溫易低於0℃，形成積雪屬於正常現象。