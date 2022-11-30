「中國茶」申遺成功 文旅部：講好中國故事新契機

中國茶文化歷史悠久，如今更成功列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。
中國43項目列非物質文化遺產代表作 全球最多
中國申報的「中國傳統製茶技藝及其相關習俗」，昨晚在摩洛哥拉巴特召開的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第17屆常會上，通過評審，列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。中國至此共有崑曲、中國書法、中國珠算、中醫針灸、二十四節氣、藏醫藥浴法、太極拳等43個項目，列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名冊，全球最多。
文旅部：通過非遺展現可信可愛可敬中國形象
央視介紹，「中國傳統製茶技藝及其相關習俗」是有關茶園管理、茶葉採摘、茶的手工製作，以及茶的飲用和分享的知識、技藝與實踐。文化和旅遊部非物質文化遺產司司長王晨陽表示，今次申遺成功，再次體現出中華文明對人類文化多樣性的重要貢獻，「我們對此感到非常振奮」。王晨陽又指，這是中國向國際社會傳播推介中國非遺保護成就新契機，中國將通過茶文化等非物質文化遺產，「講好中國故事、傳播好中國聲音」，展現可信、可愛、可敬的中國形象，推動中華文化更好走向世界。
中國茶有六大茶類二千多種茶品
報道指，作為傳承中華文化的重要載體，茶文化已深深融入中國人生活。今次成功申遺的項目，在中國世代傳承，形成系統完整的知識體系、廣泛深入的社會實踐、成熟發達的傳統技藝、種類豐富的手工製品。製茶師根據當地風土，運用殺青、悶黃、渥堆、萎凋、做青、發酵、窨制等核心技藝，發展出綠茶、黃茶、黑茶、白茶、烏龍茶、紅茶六大茶類及花茶等再加工茶，2,000多種茶品，供人飲用與分享，並由此形成不同習俗，體現中國人所秉持的謙、和、禮、敬的價值觀。