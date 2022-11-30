「中國茶」申遺成功 文旅部：講好中國故事新契機

文旅部：通過非遺展現可信可愛可敬中國形象

央視介紹，「中國傳統製茶技藝及其相關習俗」是有關茶園管理、茶葉採摘、茶的手工製作，以及茶的飲用和分享的知識、技藝與實踐。文化和旅遊部非物質文化遺產司司長王晨陽表示，今次申遺成功，再次體現出中華文明對人類文化多樣性的重要貢獻，「我們對此感到非常振奮」。王晨陽又指，這是中國向國際社會傳播推介中國非遺保護成就新契機，中國將通過茶文化等非物質文化遺產，「講好中國故事、傳播好中國聲音」，展現可信、可愛、可敬的中國形象，推動中華文化更好走向世界。

中國茶有六大茶類二千多種茶品

報道指，作為傳承中華文化的重要載體，茶文化已深深融入中國人生活。今次成功申遺的項目，在中國世代傳承，形成系統完整的知識體系、廣泛深入的社會實踐、成熟發達的傳統技藝、種類豐富的手工製品。製茶師根據當地風土，運用殺青、悶黃、渥堆、萎凋、做青、發酵、窨制等核心技藝，發展出綠茶、黃茶、黑茶、白茶、烏龍茶、紅茶六大茶類及花茶等再加工茶，2,000多種茶品，供人飲用與分享，並由此形成不同習俗，體現中國人所秉持的謙、和、禮、敬的價值觀。