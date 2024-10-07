「中國蛙王」覃海洋被未婚妻指控孕期出軌嫖娼 提分手遭不雅片威脅

有「中國蛙王」之稱的國家隊游泳運動員覃海洋遭未婚妻於微博發長文爆料，怒斥覃海洋在其孕期出軌，甚至作為軍人期間嫖娼，還以親密影片作威脅要求女方原諒。這篇長文在微博成為熱話，覃海洋暫未回應，反是立刻開啟微博的「一鍵防護」功能，無法關注及查看留言等。 為女企業家 曾以贊助商身份為覃頒獎 據了解，覃海洋未婚妻是一名女企業家，曾以贊助商身份為覃海洋頒獎。

覃未回應 關微博評論區 覃海洋未婚妻的個人微博賬號「幸福烤冷面攤主」，今日（7日）下午發文怒斥覃海洋，「抱歉佔用公共資源，但過去六年分分合合積攢下的問題實在無法解決，也不想再去容忍，本想著給你留點臉面，但是你的逃避態度實在讓我覺得真真切切的愛錯了人。」

真真切切愛錯了人 「不再替你遮掩問題」 文章爆料，覃海洋在其孕期出軌，與粉絲、花樣游泳運動員曖昧，甚至在作為軍人期間有嫖娼行為。而且覃海洋家人也未勸阻過他，相反要求女方包容理解。每當女方提分手，覃海洋還以「錄有親密影片」為威脅，要求原諒。 覃海洋未婚妻稱，覃海洋的每一件奢侈品都由她購買，並補充聊天記錄截圖指，自己自費購買、包裝禮物送給覃海洋粉絲，反問覃「你做了啥？你在乎啥了？你就只會上線看你的粉絲有沒有漂亮的罷了。」