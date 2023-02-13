「中央一號文件」繼續聚焦鄉村振興 要求加快建設農業強國

中共中央與國務院今日發布俗稱「中央一號文件」的今年首份政策文件，按慣例是聚焦「三農」(農業、農村、農民)，主題繼續是「鄉村振興」，要求加快建設農業強國。

文件題為《中共中央 國務院關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》，全文共分9個部分，包括「抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供」、「加強農業基礎設施建設」、「強化農業科技和裝備支撐」、「鞏固拓展脫貧攻堅成果」、「推動鄉村產業高質量發展」、「拓寬農民增收致富渠道」、「紮實推進宜居宜業和美鄉村建設」、「健全黨組織領導的鄉村治理體系」、「強化政策保障和體制機制創新」。

中央一號文件：加快農業農村現代化

文件指出，全面建設社會主義現代化國家，最艱巨、最繁重的任務仍然在農村。在世界百年未有之大變局加速演進，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，守好「三農」基本盤至關重要、不容有失。黨中央認為，必須堅持不懈把解決好「三農」問題作為全黨工作重中之重，舉全黨、全社會之力全面推進鄉村振興，加快農業農村現代化。文件並提出要堅決守牢確保糧食安全、防止規模性返貧等底線等，紮實推進鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理等重點工作，加快建設農業強國，建設宜居宜業和美鄉村。

中央農村工作領導小組辦公室有關負責人表示，要全面貫徹落實黨的二十大精神，深入貫徹落實習近平總書記關於「三農」工作的重要論述，全面落實鄉村振興責任制，真抓實幹做好2023年重點工作，不折不扣完成好既定目標任務，推動全面推進鄉村振興不斷取得新進展、農業強國建設開好局起好步。