「五一」假期首日 交通出行料達3.4億人次增8%

國家交通運輸部預計，全社會跨區域人員流動量逾3.4億人次，較去年同期增長8%。其中鐵路客運量預計2,250萬人次，增長8.7%；水路客運量135萬人次，增逾53%；民航客運量亦預計有234萬人次，增9.1%。公路方面，人員流動量預計逾3.1億人次，增7.8%。其中高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量，預計逾2.7億人次，增8.4%；公路營業性客運量則有3,951萬人次，增4%。

若按國際漫遊的數據分析民眾出國旅遊目的地，可見節前一周國際漫遊業務訂單量同比增超過50%。日、韓及東南亞等短線遊佔逾60%，歐洲長線出境遊也增27%。國內遊方面，北京、廣州、深圳、上海等一、二線城市仍是最熱門目的地，佔全國旅客近60%。另據葉卓銘指，在國家推出各項促進文旅的政策後，內地中長線旅遊增長顯著，其中到海南海口及新疆伊寧的訂單，按年增長逾1.3倍。