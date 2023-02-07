「人夫」扮苦命女5年騙痴情男1700萬 欲斬纜自稱重病將死反穿煲

網戀騙案總離不開重病、絕症，山東濟南一名姓鄧男子就在過去5年間，陸續向從未見面的網戀「女友」轉帳逾1,700萬元(人民幣，下同)，資助對方及其7名親屬醫治肺炎、心肌炎、冠心病、血栓等重病，直到女友告知相關親屬均已病逝、自己也時日無多，稱希望悄悄地離開，請他不要難過時，鄧男才驚覺受騙，馬上報警。更令鄧男崩潰的是，與他互稱「老婆」「老公」長達5年、自稱在深圳打工的女友，原來是一位已婚男子。
人夫聲稱生活淒慘拮据 痴情男屢發紅包安慰
當地警方昨日披露這宗網戀騙案細節，指身處深圳的姓劉疑犯，2017年底在網上結識「鄧大哥」，向對方自稱是「劉X瓊」，家境貧寒，父母身體差，弟弟在深圳讀大學，自己亦在深圳打工，生活拮据，已多年沒回老家。鄧男頓生憐惜之心，向「劉女」轉帳5,000元，讓「她」回家看看。「劉女」馬上表達感激之情，並與鄧男越聊越投契，最後雙方發展成「情侶」。期間「劉女」多次吐露淒慘、拮据生活情節，都獲鄧男發紅包或轉帳加以安慰。
人夫聲稱自己與7名親屬有重病 要巨款治療
2017至2022年間，「劉女」陸續向鄧男聲稱，弟弟、母親、祖母、姨媽、姨父、姑姑、姑父、弟弟的岳父，以及自己，因患上肺炎、心肌炎、冠心病、血栓等重病，需要大筆金錢治療。鄧男不疑有他，有求必應，先後轉帳逾1,700萬元。
劉男見騙到手的金額越來越大，開始心虛，於是告訴鄧男，患病的親屬都已離世，自己亦命不久矣，冀藉此與鄧男「來個了斷」，為這場悲情戲「畫上一個圓滿句號」，卻沒想到這是「做多咗」，令鄧男驚醒並報案。
警方馬上展開調查，僅用5天時間就鎖定劉男，並趕到深圳將劉男拘捕。劉男已被刑事拘留。