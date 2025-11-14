《人民日報》批高市早苗言論屬二戰後首對華武力威脅　駐日使館籲外交人員避免外出（更新）

中日關係再趨緊張，官方《人民日報》發表文章，指日本首相高市早苗在國會宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題。文章指中國和日本的有識之士都指出，高市言論是1945年日本二戰戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，用心極其險惡、性質極其惡劣、後果極其嚴重。中國政府和中國人民對此強烈憤慨、堅決反對。 文章批評高市試圖將中國台灣和日本所謂的「安全利益」進行綁定，從而企圖為日本武力干預台灣問題提供口實，暴露出日本軍事介入台海的圖謀和野心。文章說再次正告日方，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略，中方必將迎頭痛擊。日方必須立即糾正挑釁越線的錯誤言行，收回惡劣言論，停止在軍事安全領域的危險冒進舉動，否則一切後果必須由日方承擔。

副外長孫衛東召見日本駐華大使 提嚴正交涉 外交部副部長孫衛東奉示召見日本駐華大使金杉憲治，就高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。孫衛東表示，高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，性質影響極其惡劣。在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對，向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。 孫衛東指出，高市的涉台言論極其錯誤、極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重破壞中日關係政治基礎，嚴重傷害中國人民感情。 孫衛東強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。台灣事務純屬中國內政。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。80年前中國人民打敗日本侵略者。80年後的今天，任何人膽敢以任何形式干涉中國統一大業，中方必將予以迎頭痛擊。中方再次敦促日方深刻反省歷史罪責，立即反思糾錯，收回惡劣言論，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則一切後果必須由日方承擔。

自民黨呼籲黨員杯葛中國使館活動 另外，因應高市的言論引起中國的強烈不滿，加上早前中國駐日本大使薛劍的網上言論，引起日本國內的強烈批判，擔憂日本的反華情緒高漲。據日本電視台報道，中國駐日本的大使館已向大使館職員指示不要外出。而同一日，日本傳媒亦指，自民黨要求黨內人員，杯葛由中國駐大阪領事館舉辦的活動。據共同社指出，自民黨的外交小組以及外交調查小組在今日舉會議，自民黨政策協調會長小林鷹之向黨員發出通知，表示不要出席由駐大阪使館舉辦的活動。據報道，原定本月21日大阪領事館會在廣島縣舉行中日友好活動。 隨着高市早苗的言論令中日關係逐漸緊張，在野的立憲民主黨代表，前首相野田佳彥在記者會上批評薛劍在社交平台的言論是「極度無禮的發言，我們提出嚴厲的抗議」。然而野田表示，對於自民黨團認為需要將薛劍列為不受歡迎人物，並驅逐出境的決定，執政黨應該慎重考慮，並且不應該令到局勢繼續升溫。而國民民主黨幹事長榛葉智津也，亦在今日的記者會上談及事件，他表示過去薛劍也不只一次作出無禮言行，並且會致電威脅出訪台灣的國會及地方議員，他認為日本政府應作出強硬的回應。