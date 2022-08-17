「佩洛西竄台期間表現惡劣」大陸制裁新一批台獨頑固分子

美國眾議院議長佩洛西及參眾議院議員接連訪台後，中共中央台辦昨宣布制裁一批「台獨頑固分子」，包括台灣駐美代表蕭美琴(圖1左)及台灣國安會秘書長顧立雄(圖2)，禁止他們及其家屬進入中國大陸、香港和澳門，以及其他限制措施，批評他們勾結外部勢力謀獨挑釁，蓄意挑動兩岸對立，肆意破壞台海和平穩定，且在佩洛西竄台期間表現尤為惡劣，「膽敢以身試法，必將遭受嚴厲懲罰」。

新一批「台獨頑固分子」名單除了有蕭美琴、顧立雄外，還有立法院副院長蔡其昌、民進黨立法院黨團總召集人柯建銘、民進黨副秘書長林飛帆(圖3)、時代力量主席陳椒華及民進黨立委王定宇。中央台辦表示，對以上7人以及之前已公布的「台獨頑固分子」蘇貞昌行政院長(圖1右)、游錫堃立法院長及吳釗燮外長實施制裁，禁止本人及其家屬進入大陸、香港和澳門，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人合作，「絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利」；又會採取其他必要懲戒措施，「依法終身追責」。

中共中央台辦同時對游錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」的執行長、吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」的秘書長實施制裁，禁止其進入大陸、香港及澳門。中共中央台辦強調大陸方面絕不容忍任何分裂國家行徑，絕不容任何外部勢力干涉祖國統一進程，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間，警告台獨頑固分子必須懸崖勒馬。

在台灣，陸委會對制裁表示嚴正抗議和不滿，外交部則批評陸方製造寒蟬效應，只會適得其反。

魏鳳和：有戰勝一切來犯之敵的信心和勇氣

在北京，國務委員兼國防部長魏鳳和(圖4)昨於第10屆莫斯科國際安全會議上發表視像講話，再次就佩洛西竄訪台灣強調中方堅決反對、嚴厲譴責、堅決反制，「中國軍隊從來不懼怕任何敵人，我們有戰勝一切來犯之敵的信心和勇氣，必將以堅強決心、堅定意志、強大能力維護國家主權和領土完整」。